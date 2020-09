¿Son machistas las señales de tráfico?

Desde muchos sectores se critica la saturación que existe en los últimos tiempos por la lucha de la igualdad de géneros en todos los ámbitos. Sin embargo, en cuanto nos ponemos las llamadas desde el feminismo "gafas violeta", percibimos muchos detalles que todavía evidencian todo el trabajo que queda por hacer a este respecto.

Unas gafas que, al parecer, las instituciones públicas se las están poniendo. Ejemplo de ello sería la Fiscalía General del Estado que, en su última Memoria Anual del Ministerio Público correspondiente al año 2019, afeaba recientemente el machismo -"actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres" o "forma de sexismo caracterizada por la prevalencia del varón", según la Real Academia Española (RAE)- de muchas señales de tráfico.

Subordinación

En esa línea, podemos mencionar la señal de peligro por la proximidad de un colegio donde, señala la Fiscalía, "un niño lleva de la mano a una niña, que va detrás de él". Igualmente ocurre con otras señales sobre senderos en la que de nuevo es una figura masculina la que guía a una femenina que va detrás de la misma donde, se explica, "la mujer aparece en una situación de dependencia y subordinación".

En el mismo sentido, el Ministerio Público aprecia también desigualdad en las señales sobre el cuidado de personas o el ámbito doméstico, donde por regla general será una mujer la representada. Aun cuando se han realizado progresos, reconoce la Fiscalía, "todavía perviven las señalizaciones contrarias a los principios de igualdad".

Perspectiva de género

Todas estas consideraciones en referencia a unos conceptos que, a estas alturas no tendrían que ser suceptible de debate, se incluyen en un apartado de la memoria mencionada dentro del marco de 'la perspectiva de género y la seguridad vial'. Según la Fiscalía estas observaciones se hacen necesarias ya que "la perspectiva de género está presente en cualquier cuestión que se aborde" y, obviamente, todavía no se encuentra interiorizada en todos los ámbitos.

No es el caso, no obstante, de ciudades como Madrid donde comenzaron hace algunos años a cambiar su señalética con el fin de hacerla más inclusiva e igualitaria. De este modo, si caminamos por la capital, nos podemos encontrar semáforos con figuras de peatones donde aparecen no solo un hombre y una mujer de la mano, sino además parejas de mujeres o de hombres.

Así pues, la perspectiva de género lo único que pretende es valorar e incidir en la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres aludiendo a una justificación biológica basada en las diferencias entre hombres y mujeres. Porque de lo que se trata, en definitiva, es de crear las condiciones de cambio que permitan evolucionar y avanzar en la construcción de la igualdad de género.