Así es la colección de monedas de oro y plata de Freddie Mercury, líder de Queen

La Real Casa de la Moneda del Reino Unido (Royal Mint) presentó este martes una nueva serie de monedas conmemorativas dedicada a Freddie Mercury, como homenaje al 40 aniversario de su legendaria actuación en el concierto benéfico Live Aid, celebrado en julio de 1985, y coincidiendo también con el lanzamiento de su primer álbum en solitario. Esta pieza de colección se une a la prestigiosa serie Leyendas de la Música, donde ya figuran artistas de la talla de David Bowie, George Michael y Paul McCartney.

El diseño de la moneda muestra al vocalista de Queen en el momento más icónico de su carrera, capturando la esencia de su actuación en Wembley con su característica chaqueta amarilla, el micrófono en mano y mirando hacia arriba en una pose que se ha convertido en símbolo de su extraordinario carisma escénico. La hermana del artista, Kashmira Bulsara, tuvo el honor de acuñar el primer ejemplar durante una emotiva visita a las instalaciones de la Royal Mint, un momento que ella misma describió como "emotivo y de gran orgullo".

"Freddie habría estado absolutamente encantado de verse honrado de esta manera y de saber que su familia formó parte de la materialización de este tributo", comentó Bulsara, subrayando el significado especial de este reconocimiento para el legado del artista fallecido en 1991. Además de la emisión comercial, la Royal Mint ha anunciado la donación de una versión especial en oro de la moneda al Mercury Phoenix Trust, la fundación contra el sida creada en memoria del cantante, que será subastada en los próximos meses para recaudar fondos.

Detalles de la colección numismática dedicada a Mercury

Rebecca Morgan, directora de monedas conmemorativas de la Royal Mint, ha destacado que el diseño captura perfectamente la "energía eléctrica" que caracterizaba al frontman de Queen. "El nivel de detalle de este diseño, desde su firma hasta el pentagrama musical representando su increíble rango vocal, la convierte en una de nuestras piezas conmemorativas más especiales", ha explicado Morgan, enfatizando la meticulosidad con que se ha elaborado este tributo numismático.

La colección, de 8 monedas en oro y plata de diferentes precios y valores faciales, está disponible desde ya en la página web oficial de la Royal Mint, con una amplia variedad de opciones para coleccionistas y fans del legendario cantante. Los precios oscilan entre las 18,50 libras (aproximadamente 21,00 €) para una moneda brillante sin circular, hasta las 9.350 libras (más de 10.600 €) para la exclusiva versión limitada de 2 onzas de oro fino. Esta diversidad de formatos y materiales permite que admiradores con diferentes presupuestos puedan adquirir un recuerdo de uno de los artistas más influyentes de la historia de la música popular.

Lanzan una moneda conmemorativa de Freddie Mercury por el 40 aniversario de 'Live Aid' / Royal Mint

El legado de Freddie Mercury y su histórica actuación en Live Aid

La elección del 40 aniversario de Live Aid como motivo para esta moneda conmemorativa no es casualidad. La actuación de Queen en este evento benéfico, celebrado el 13 de julio de 1985 en el estadio de Wembley en Londres, está considerada por críticos y fans como uno de los momentos más brillantes en la historia de la música en directo. Durante apenas 20 minutos, Mercury demostró su extraordinaria capacidad para conectar con el público, estableciendo un estándar que sigue siendo referencia para los artistas actuales.

El concierto Live Aid, organizado por Bob Geldof y Midge Ure para recaudar fondos contra la hambruna en Etiopía, reunió a más de 70 artistas en dos escenarios simultáneos (Londres y Filadelfia) y fue seguido por alrededor de 1.900 millones de telespectadores en todo el mundo. La participación de Queen, con Mercury al frente, ha quedado grabada en la memoria colectiva como uno de los puntos álgidos del evento.

El primer álbum en solitario de Mercury, Mr. Bad Guy, lanzado también en 1985, supuso otro hito en la carrera del artista y demostró su versatilidad musical más allá de Queen. Esta dualidad de aniversarios en 2025 subraya la importancia de Freddie Mercury como figura cultural trascendental cuya influencia permanece intacta más de tres décadas después de su fallecimiento.

La Royal Mint y su serie 'Leyendas de la Música'

Con esta nueva emisión dedicada a Freddie Mercury, la Real Casa de la Moneda británica continúa expandiendo su prestigiosa serie Leyendas de la Música, que busca honrar a los artistas más influyentes del panorama musical del Reino Unido. Esta colección, iniciada hace varios años, ha incluido ya a figuras como Iron Maiden, John Lennon, David Bowie, George Michael y Paul McCartney, entre otros.

Estas monedas conmemorativas no solo representan un tributo oficial a estos iconos culturales, sino que también se han convertido en objetos altamente codiciados por coleccionistas de numismática y aficionados a la música. La cuidada selección de artistas y el detallado diseño de cada pieza reflejan el compromiso de la Royal Mint con la preservación y celebración del patrimonio cultural británico.

El Mercury Phoenix Trust, beneficiario de la subasta especial de la moneda de oro, fue fundado por los miembros restantes de Queen y su manager Jim Beach tras la muerte de Mercury por complicaciones relacionadas con el sida en 1991. Desde entonces, esta organización ha financiado más de 1.000 proyectos en 57 países para combatir el VIH/SIDA, manteniendo vivo el espíritu filantrópico del artista.

Monedas de la colección de estrellas de la música

¿Quién fue Freddie Mercury?

Nacido como Farrokh Bulsara en Zanzíbar (actual Tanzania) en 1946, Freddie Mercury se convirtió en uno de los vocalistas más extraordinarios y carismáticos en la historia del rock. Tras fundar Queen en 1970 junto a Brian May, Roger Taylor y John Deacon, revolucionó la música popular con su amplio rango vocal de cuatro octavas, su presencia escénica inigualable y su capacidad para fusionar géneros como el rock, la ópera y el pop.

Entre sus contribuciones más destacadas se encuentran clásicos como Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, Somebody to Love y Don't Stop Me Now. Su influencia trasciende lo puramente musical, habiéndose convertido en un icono cultural que representa la libertad artística y la ruptura de convenciones, tanto en lo musical como en lo personal.

La película biográfica Bohemian Rhapsody de 2018, protagonizada por Rami Malek, reavivó el interés por su figura entre las nuevas generaciones y recaudó más de 900 millones de dólares en todo el mundo, demostrando la universalidad y permanencia de su legado. Con esta moneda conmemorativa, la Royal Mint añade un nuevo capítulo al reconocimiento institucional de una de las figuras más brillantes que ha dado el Reino Unido al panorama artístico mundial.