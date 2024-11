Hay más de 80 kilómetros de carreteras nacionales destrozadas por las riadas

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha señalado que sólo en las carreteras de titularidad del Estado en la provincia de Valencia hay 80 kilómetros afectados y ha destacado que ya se han habilitado 25 millones en 24 horas para empezar a reconstruir las carreteras más gravemente dañadas por la DANA en la A-7, la N-330 y la N-322.

Puente, en una entrevista en RNE recogida por Europa Press y en un comunicado, ha detallado que se han habilitado de emergencia 12,6 millones para reconstruir el viaducto "colapsado" de la A-7, ubicado en el municipio de Quart de Poblet, y construir un desvío provisional de tres carriles junto a la propia autovía. "Los daños son tan graves que tenemos la A-7 en este momento cortada e imposible de transitar por ella", ha detallado.

El titular de transportes ha abordado la declaración de las emergencias durante el comité de crisis para el seguimiento de las graves consecuencias de la DANA en las infraestructuras de transporte que se ha celebrado este viernes en la sede del Ministerio, según ha informado el Ministerio.

En este contexto, ha insistido en que las obras en esta vía ya comenzaron ayer por la noche -"no podemos ir más rápido", ha recalcado--, para dar esta solución provisional a la A7, a través de unos cajones que van a permitir hacer una especie de 'bypass' y poder transitar por ahí a 40 kilómetros por hora. No obstante, ha señalado que esa obra provisional no llevará menos de diez o doce días.

La extraordinaria crecida del caudal del Barranco del Gallego del Poyo provocó el colapso de esta estructura de paso de la A-7 en este punto, de modo que a partir de ese momento, las dos calzadas del 'bypass' de circunvalación del área metropolitana de Valencia se han quedado fuera de servicio, en un tramo con un tráfico de 77.593 vehículos/día y sin posibilidad desviarlo a la red autonómica o local, también seriamente dañada.

Puente ha recalcado que este viernes se han firmado otros 12,2 millones de euros a la reconstrucción de la carretera N-322 a la altura de Requena, y de la N-330 en distintos tramos a lo largo de las provincias de Valencia y Cuenca, "seriamente dañadas por las lluvias intensas que han provocado el desbordamiento de numerosos cauces".

En concreto, los tramos dañados son en N-322 el kilómero 454,9 a su paso sobre el río Magro, en Requena (Valencia); y en la N-330 el kilómetro 194,1 a su paso sobre el Afluente de la Rambla de la Torre, en Utiel (Valencia), el kilómetro 230,5 en el término municipal de Talayuelas (Cuenca ) y el kilómetro 235,8 a su paso sobre la Cañada de la Rinconada o del Asno, en Landete (Valencia).

Del mismo modo, ha confirmado que está "dañadísima" la A3 pero que el tramo entre Cuenca-Valencia está "abierta en este momento para la movilidad de emergencia, aunque tienen que hacer una gincana para poder circular entre los daños que tiene la carretera y la acumulación de vehículos".

Además, ha destacado que se ha logrado despejar la V-31 que, junto a la reapertua de la V-30 ayer, permite ya "dar continuidad a la comunicación Norte-Sur del corredor mediterráneo por carretera", aunque la circulación sigue siendo "muy difícil". Por ello, se recomienda evitar los desplazamientos y priorizar el trabajo de los servicios de emergencia y rescate.