Un hombre es abatido a tiros tras matar a su hijo de 10 años y herir de gravedad a su mujer en Tenerife

Un hombre ha matado a su hijo de diez años en el municipio de Arona (Tenerife) y ha herido de gravedad a su pareja y madre del menor antes de ser abatido por la Guardia Civil después de amenazar a los agentes con un machete.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a Efe que el suceso, en el que también ha resultado herido un agente, ha ocurrido sobre la 01:00 de este viernes en un domicilio de la localidad tinerfeña de Cabo Blanco.

Las fuentes han indicado que los vecinos alertaron de un altercado en la vivienda en la que se encontraron al hombre de 34 años con un machete con el que al parecer atacó al menor, hijo de ambos, a la mujer y a los agentes que intentaron detenerle.

Ante la resistencia del hombre, que hirió a un agente con el machete, fue abatido a tiros y murió en el acto, han señalado las fuentes.

En el interior de la casa se encontraba el cadáver del niño y la mujer que ha sido trasladada a un centro hospitalario de la isla en estado crítico.

El agente de la Guardia Civil herido también ha tenido que ser trasladado a un centro hospitalario aunque sus heridas no son de gravedad.

Las fuentes han indicado que todo parece indicar que se trata de un caso de violencia machista y han precisado que no existían denuncias previas ni la mujer estaba bajo algún sistema de protección.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha informado de que en los registros judiciales no consta antecedente alguno de denuncias contra el hombre que ni siquiera tenía antecedentes penales.

Las diligencias las lleva la plaza número uno de la sección de instrucción de Arona, que en principio se inhibirá a favor de la plaza de Violencia sobre la Mujer en referencia a la muerte del niño y las lesiones de la mujer, y asume únicamente la investigación por la muerte del varón.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación Alertcops, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.