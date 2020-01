Un hombre asesina a su pareja y se come su corazón en un ritual para hacerse millonario

Un hombre ha asesinado a su pareja y posteriormente se ha comido su corazón, en un ritual para hacerse millonario. El asesino, el nigeriano Owolabi Adeeko, de 23 años, dijo que golpeó la cabeza de Favor Daley-Oladele, admitiendo su asesinato y confesando la participación de su madre, también detenida, en el ritual para hacerse ricos.

"Las cosas no han ido bien. El negocio de mi madre no ha mejorado después de lo que hicimos a pesar de todos nuestros esfuerzos.El ritual del dinero no funcionó", explicaba el asesino a las autoridades en una información publicada por Mirror.

Adeeko solicitó los servicios del pastor del pueblo quien "le pidió que trajera un ser humano para ese propósito y la única persona disponible en ese momento era su novia".

La madre del detenido estuvo en el ritual, pero aseguró desconocer que la carne que se consumió durante el mismo pertenecía a un cuerpo humano. El religioso que ofertó la ceremonia también está siendo investigado por los hechos.