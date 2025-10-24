Horario de verano o de invierno: ¿Cuál preferirías mantener si se acaba con el cambio de hora?

El horario de invierno vuelve este fin de semana con el tradicional cambio de hora. En la madrugada del domingo, los relojes se retrasarán una hora, de forma que a las 03:00 serán las 02:00.

Recientemente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la intención de poner fin a esta práctica estacional en 2026. España elevará la propuesta al Consejo de Energía de la Unión Europea para solicitar la activación del mecanismo de revisión, basándose en años de debate y estudios científicos que cuestionan los beneficios del cambio horario.

Aún habrá que decidir qué horario se establecerá definitivamente si el de invierno o el de verano. ¿Cuál prefieres?