MÚSICA
Aitana agota en horas las entradas para su concierto en el Icónica Fest y suma una nueva fecha el 4 de junio

Horario de verano o de invierno: ¿Cuál preferirías mantener si se acaba con el cambio de hora?

Cambio de hora en octubre de 2025: ¿qué día volvemos al horario de invierno?

¿A qué hora amanece y anochece en Sevilla con el cambio de hora de invierno?

El cambio de hora será este domingo de madrugada.
El cambio de hora será este domingo de madrugada. / EP

24 de octubre 2025 - 17:00

El horario de invierno vuelve este fin de semana con el tradicional cambio de hora. En la madrugada del domingo, los relojes se retrasarán una hora, de forma que a las 03:00 serán las 02:00.

Recientemente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la intención de poner fin a esta práctica estacional en 2026. España elevará la propuesta al Consejo de Energía de la Unión Europea para solicitar la activación del mecanismo de revisión, basándose en años de debate y estudios científicos que cuestionan los beneficios del cambio horario.

Aún habrá que decidir qué horario se establecerá definitivamente si el de invierno o el de verano. ¿Cuál prefieres?

También te puede interesar

Lo último

stats