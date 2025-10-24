¿A qué hora amanece y anochece en Sevilla con el cambio de hora de invierno?

Esta es la hora a la que amanece y anochece en Sevilla con el cambio al horario de invierno

Durante la madrugada del domingo 26 de octubre, tendrá lugar en España el cambio de hora con el que volveremos a retomar el horario de invierno. Por lo tanto, a las 03:00 serán las 02:00 y podremos disfrutar de una hora más de sueño reparador, aunque también implica que anochezca antes en toda la península.

El debate en torno a esta práctica sigue abierto y, tanto el Parlamento Europeo como la Comisión, se han mostrado a favor de eliminarla. No obstante, "todavía no existe una decisión definitiva al respecto", expresa el Observatorio Astronómico Nacional. En cualquier caso, el Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge los cambios horarios previstos en España hasta 2026.

Ahora, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto acabar con el cambio de hora en toda la Unión Europea el próximo año, valorando su "impacto sobre la salud", sin que exista la suficiente "evidencia científca sobre el ahorro energético". Por el momento, los relojes se atrasarán el domingo, pero entonces ¿a qué hora saldrá y se poldrá el sol en Sevilla?

Horario de invierno: ¿a qué hora amanece y anochece en Sevilla?

Este viernes 24 de octubre, la capital hispalense vivirá su puesta de sol hacia las 19:35 horas. Sin embargo, esto cambiará dentro de unos pocos días, con la llegada del domingo. A partir de ese momento, el cielo se ocurecerá una hora antes: sobre las 18:35 horas. Asimismo, este anochecer temprano vendrá acompañado de mañanas más luminosas, ya que amanecerá en torno a las 07:35 horas.

A medida que nos aproximemos hacia el solsticio de invierno, los días se irán haciendo cada vez más cortos. De esta forma, durante el día más corto del año, el 21 de diciembre, los sevillanos tendrán su salida del sol a las 08:30 y caerá la noche sobre la ciudad a partir de las 18:10 horas.

¿Horario de invierno o de verano?

A la hora de plantear la eliminación del cambio de hora, es inevitable preguntarse qué horario se debería instaurar de manera permanente. El objetivo último de esta práctica no es otro que el de impulsar el ahorro energético, adaptando las actividades humanas a las horas de luz natural disponibles.

Geográficamente, a España le correspondería situarse en el huso horario GMT; el mismo que utilizan Reino Unido, Portugal o las propias islas Canarias. De esta forma, el horario de invierno (GMT + 1) supone una mayor correspondencia con las horas luminosas del día, teniendo en cuenta que una salida más temprana del Sol favorece el despertar orgánico y otros hábitos saludables en la vida diaria de las personas, como el adelanto de las comidas. Esto también impulsaría, según la Fundación máshumano, una mejor conciliación entre la vida laboral y familiar.

Por su parte, el horario de verano (GMT + 2) implica el retraso de las horas de alimentación y de sueño, alterando de una manera más drástica los hábitos cotidianos. Asimismo, se produciría cierto desfase con respecto a la luz natural. Sin embargo, teniendo en cuenta el estilo de vida en España y la cultura de la hostelería, son muchas las personas que defienden la continuidad de los anocheceres más tardíos.