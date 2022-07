Estas son las horas que debes dormir antes de conducir, según la DGT

El sueño y la fatiga en la conducción no son buenos compañeros. De hecho, la Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que estas causas se relacionan con hasta un 30% de los accidentes de tráfico que se producen en carretera. Algunos de sus principales motivos serían la falta de sueño o conducir de forma continuada durante mucho tiempo sin realizar descansos. Aunque no son los únicos. Ahora bien, ¿cuál es el tiempo mínimo que debemos dormir para conducir de forma segura?

El cansancio puede afectar más de lo que pensamos a la conducción, y la solución no pasa solo por tomar una bebida con cafeína para despejarnos antes de conducir, sino todo lo contrario, hay que descansar las horas necesarias. Porque, como todo, la fatiga y el cansancio afectan de manera negativa al rendimiento en actividades cotidianas, entre ellas a la conducción. Llevados al límite, los conductores pueden no encontrarse en condiciones óptimas para circular, hasta el punto de ocasionar accidentes de tráfico.

Con la siempre presente premisa de que la carretera no es una competición, las consecuencias de conducir demasiado tiempo son graves. La somnolencia, en particular, es peligrosa en la carretera porque hace que perdamos atención, foco, reflejos y que juzguemos mal las situaciones que nos encontramos. Esta somnolencia puede dar lugar a microsueños, en los que el conductor, literalmente, se duerme durante unos segundos en los que el vehículo circula sin guía. Para evitar caer en esta situación, siempre se ha recomendado realizar paradas cada dos horas o 200 kilómetros para descansar.

Pero entre los puntos más importantes se encuentra el que, antes de realizar el viaje, durmamos como mínimo 7 horas, así como que, bajo ningún concepto, cojamos el coche después de una jornada de trabajo. Si bien la fatiga puede aparecer más rápidamente en conductores menos experimentados, y con menor costumbre de estar al volante durante un tiempo continuado, no es aconsejable sobreestimar nuestras capacidades.

Tráfico advierte que "la seguridad al volante comienza la noche anterior con un descanso adecuado. No tener un sueño reparador por la noche influye negativamente en la seguridad vial". Y para dormir la noche antes aconseja seguir con nuestras rutinas, no tomar excitantes, no tomarnos siestas largas, y hacer ejercicio.