Los hoteles del IMSERSO mejor valorados por los jubilados en 2025: "Aquí nos trataron como al resto de huéspedes, sin diferencias"

Ahora que comienza la temporada de los viajes del Imserso 2025 - 2026, son muchos los que se plantean dónde pasar sus próximas vacaciones. Según ha informado el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en un comunicado, el plazo para inscribirse se abrirá los días 6 y 8 de octubre, en función de la comunidad autónoma. Además, esta iniciativa llega otra vez con un objetivo claro: "Fomentar el envejecimiento activo y la promoción de vínculos sociales entre las personas usuarias, además de prevenir la soledad".

Sea como sea, se trata de una forma económica para descubrir nuevos lugares y, por ello, cuenta también con una tarifa plana de 50 euros destinada a evitar que las personas con menor renta se vean excluídas del programa. No obstante, más allá de los aspectos puramente económicos, también hay quien considera la calidad de los servicios ofrecido. Por ello, vamos a ver a continuación los hoteles del Imserso mejor valorados.

Turismo de Escapada: hoteles mejor valorados en las capitales de Andalucía

En la página web de Turismo Social encontramos los hoteles previstos para cada uno de los destinos. Entre las diferentes modalidades de los viajes del Imserso, la más económica es la del Turismo de Escapada a las capitales de provincia. Así, en el caso de Andalucía, uno de los mejor valorados por los jubilados es el Hotel Checkin Camino de Granada.

Según las críticas de Google, uno de sus puntos fuertes es la buena conexión que hay con el centro de Granada y la oferta gastronómica. "Estuvimos alojados por el viaje del Imserso", explica un usuario en una reseña de hace cinco meses. "Habitaciones amplias y limpias. La comida muy por encima de lo habitual en estos viajes (autoservicio, platos variados y buena cocina). En la puerta del hotel puedes coger un autobús que te deja en los Jardines de Triunfo".

Otro de los alojamientos que recibe buenas críticas es el Hotel Condestable Iranzo de Jaén. En este caso, la reseña no la deja uno de los pensionistas, sino un trabajador del Imserso: "El servicio ha sido exquisito. Los trabajadores, chapó por todo ellos. El trato ha sido excelentísimo y mis viajeros de autobús del Imserso han quedado encantados. Para repetir". Por supuesto, la presencia del grupo no pasó desapercibida para los demás huéspedes. "Ojo con las excursiones del Imserso. Hacen trinchera en los dulces", añade otro internauta.

Mejores hoteles del Imserso por la costa andaluza

En cuanto a los alejamientos costeros, destaca el hotel de cuatro estrellas Moon Dreams El Cortijo, próximo a la playa de Matalascañas (Huelva). "Hemos realizado nuestro primer viaje del Imserso a este hotel y la verdad es que hemos quedado muy complacidos con el personal, la limpieza, el servicio de comedor y la decoración del entorno típico andaluz", expresa una usuaria que viajó el pasado mes de abril.

"Estuve diez días por el Imserso", comenta otro. "Hotel en Matalascañas, retirado de la playa y a 25 minutos andando. La habitación es amplia y adaptada (estuve en una para personas con movilidad reducida, dada mi condición, ya que me desplazo en silla de ruedas)". Sin embargo, "lo mejor ha sido el personal, atentos, educados y profesionales". Este viajero añade también que las zonas comunes estaban igualmente adaptadas, "incluso con grúa en la piscina".

Así, hileras de buenos comentarios también recibe el Hotel Best Sabinal de Almería, también de cuatro estrellas. "Hemos estado en mayo con el Imserso y mi opinión es inmejorable, tanto en trato como en situación", puede leerse en una reseña reciente. "Buenas instalaciones, primera línea de playa, personal amable y atento...".

¿Y en el resto de España?

A nivel nacional, sobresale por las críticas de los usuarios el Hotel Port Alicante City & Beach. "Mejor imposible. Hemos estado en este hotel cuatro días con el Imserso y, como vi las reseñas del hotel tan buenas, nos animamos a coger unos días más por nuestra cuenta. La mejor elección que hicimos. Todos muy profesionales y sin diferenciar si éramos del grupo Imserso o no, como en otros hoteles", relata uno de los viajeros. Además, se trata de una opinión compartida: "Buffet espectacular. Hemos viajado con el Imserso y agradezco que nos hayan tratado como al resto de huéspedes. Lo habitual es que tengamos una 'zona especial' en el comedor, con menú especial...".

Por último, también reciben buenas valoraciones el Hotel Reina Cristina de Teruel, el Hotel Nuevo Astur de Pontevedra, el Hotel Rey Arturo de Burgos o el Hotel izán Trujillo de Cáceres, ideal para un turismo enfocado en la naturaleza.