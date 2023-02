Los huérfanos de la violencia machista: hacerse cargo de las víctimas olvidadas

El 20 de febrero de 2013 la hermana de Luz Marina fue asesinada por su ex marido cuando salía de casa para ir a trabajar, y lo hizo delante de sus hijos, de 5 y 8 años, y de la abuela de los niños. Luz Marina, que ya tenía tres hijos, se tuvo que hacer cargo, junto con su hermano, de sus sobrinos, de las víctimas "más olvidadas" de la violencia machista.

"No puede ser verdad, yo esto lo vi en la tele, no me puede estar pasando a mí", fue lo primero en lo que pensó Luz Marina cuando le comunicaron la muerte de su hermana, tal y como relata a EFE en el día en que Madrid acoge la quinta edición de la carrera solidaria por los huérfanos de la violencia de género.

Una actividad gestionada por la Fundación Mujeres y que se realiza en beneficio del Fondo de Becas Soledad Cazorla (FBSC).

Luz Marina confiesa que los primeros momentos tras el asesinato de su hermana fueron "muy complicados" porque "te llegan de sorpresa". Además de cuidar de sus tres hijos, por entonces dos mellizos de cinco años y otro de 12, tuvo que responsabilizarse de sus sobrinos.

Recuerda cómo nada más ocurrir los hechos los niños se quedaron al lado de la ventana "para mirar si su padre venía o no". Hasta que llegaron los psicólogos especializados.

La gente se "olvida" de quienes también son víctimas de la violencia machista: de los niños que han perdido a sus dos figuras centrales, y de las familias que se hacen cargo de ellos, reitera Luz Marina.

"Luchas para que estos menores puedan salir adelante, pero además tienes que hacerte cargo de todo hasta que lo cubra el seguro", explica Luz Marina al recordar los trámites que tuvo que hacer después de la muerte de su hermana.

No son grandes cosas, pero "te cuestan un montón porque los niños no tienen tutor". Cita como ejemplos cambiarles de colegio o renovarles el DNI.

La mayoría piensa que cuando ocurre algo como esto, llega inmediatamente la indemnización, pero "no es así", añade Luz Marina. "Tienes que hacerte cargo de la hipoteca o del coche, porque hasta los ocho meses el seguro no te cubre nada", precisa.

Por ello, recalca que muchas familias que pasan por esta situación se ven "desbordadas" e, incluso, tienen que pedir "préstamos" para mantener a esos huérfanos.

Diez años después, Luz Marina cuenta que entre semana apenas tiene tiempo para ella. Está "todo el día con los chiquillos de arriba para abajo", dice.

Y el dolor por la muerte de su hermana permanece. "Es para toda la vida", destaca.

"Algunos creen que pasa y ya nos olvidamos, pero la verdad es que tienes que convivir con la rabia y el dolor, tirar de tus sobrinos y de tu madre", continúa antes de asegura que el daño psicológico que sufre la abuela de los niños es como una "cadena perpetua".

Una ayuda externa: El Fondo de Beca Soledad Cazorla

Soledad Cazorla, primera fiscal de Sala del Tribunal Supremo contra la Violencia sobre la Mujer, calificó a los huérfanos de la violencia de género como las "víctimas olvidadas".

Precisamente en honor a esta fiscal surgió en 2015 el Fondo de Becas de Soledad Cazorla (FBSC), una iniciativa solidaria con compromiso familiar que tiene como objetivo proteger y apoyar a esas víctimas.

Su promotor, el propio hijo de la fiscal, Joaquín García Cazorla, explica a EFE la labor de este Fondo, no sin antes lamentar que la sociedad no dé "muchas veces el paso adicional de pensar en todos los huérfanos que dejan esas muertes" de la violencia machista.

Cuatro son las líneas de actuación principales de la FBSC: becas de refuerzo educativo y psicológico, acompañamiento a las familias, promoción de mejoras institucionales y asesoramiento legal gratuito.

Recientemente, Luz Marina y sus sobrinos asistieron a una de esas convivencias entre menores que programa el Fondo.

"Los niños sabían lo que le había pasado al resto, empatizaban", asegura respecto a este "bonito" encuentro en el que sus sobrino no ocultaron nada. "En otros sitios los niños decían que fue un accidente de tráfico para evitar que les preguntaran cosas", manifiesta.

Hoy se celebra la carrera en favor de los huérfanos, cuyo objetivo, según García Cazorla, es "visibilizar esta situación que es tremendamente dramática y genera muchísima vulnerabilidad y desamparo".

Desde 2016, el FBSC ha acompañado a 49 familias y alrededor de 85 huérfanos han sido beneficiarios de sus becas.

En 2019 promovió que se aprobara una ley que introdujo dos figuras para mejorar la situación de orfandad de los menores huérfanos por el machismo: una prestación no contributiva y el incremento de la pensión en los supuestos en que las prestaciones fueran muy exiguas.