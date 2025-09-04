'Por huevos', la nueva campaña de Igualdad sobre masculinidades diversas que protagoniza Paco León: "¿Tú los tienes? ¿Qué hay que hacer para tenerlos?"

El Ministerio de Igualdad ha lanzado este jueves 4 de septiembre una nueva campaña institucional sobre masculinidades diversas, bajo el título 'Por huevos'. Protagonizada por el actor Paco León (Aída, Carmina y Amén...), la iniciativa busca "sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de una transformación cultural hacia masculinades más igualitarias y corresponsables", según informa La Moncloa en un comunicado.

De esta forma, el anuncio revisa las tradicionales construcciones de género y abre el debate para profundizar en lo que realmente significa ser un hombre, a través de un lema comúnmente asociado a lo masculino. "Hablemos de huevos. ¿Tú los tienes? ¿Quieres unos cuantos? ¿Qué hay que hacer para tenerlos?", se pregunta el intérprete mirando a cámara. "Igual, una buena manera de tenerlos es ir tú mismo a hacer la compra".

'Por huevos', la campaña de Igualdad protagonizada por Paco León

La iniciativa se adentra además en una de las problemáticas más acuciantes: la brecha de género que existe en torno a las tareas domésticas y el uso del tiempo. De acuerdo con la Ministra de Igualdad, Ana Redondo, "casi el 60% de los cuidados recaen en las mujeres". Asimismo, "son fundamentalmente ellas las que asumen los cuidados de toda la familia, de mayores y de menores. Creíamos que, de alguna manera, esa preocupación tenía que estar también incorporada a la campaña".

En este sentido, las palabras de Paco León en el vídeo abren el camino para analizar esta realidad, romper estereotipos y fomentar el respeto mutuo en las relaciones de pareja: "Tener huevos puede servirte para muchas cosas. Puedes hacer una tortilla, una empanada o atreverte a decirle a tu colega que, si te vuelve a enviar una foto de esa tía, lo denuncias. Con dos huevos".

"Si de verdad los tienes, no tienes que ir fardando de que los tienes"

La campaña del Ministerio de Igualdad surge a raíz de las "preocupaciones" sobre los últimos datos estadísticos. Sobre este asunto, el informe Juventud en España 2024 revela que "el apoyo al feminismo ha pasado del 54% en 2019 al 41% en 2023; y a la igualdad de género, del 70% al 50%". Del mismo texto se desprende además que "el 23% de los hombres jóvenes y una de cada ocho chicas niegan la violencia de género".

En la misma línea, el anuncio deja entrever las diversas maneras de vivir la masculinidad que existen a día de hoy; y todas ellas deben ser visbilizadas. "Tener huevos es vestirte como te apetezca, besarte con quien te merezca; llorar no hace que tengas menos, ni gritar hace que tengas más", subraya el intérprete porque, a fin de cuentas, los huevos "te aportan vitaminas, proteínas y coraje para hacer lo correcto".

"Huevos. Durante mucho tiempo hemos creído que solo había una manera de tenerlos, pero esto lo tenemos que cambiar. Por huevos", concluye finalmente Paco León. "Si de verdad los tienes, no tienes que ir fardando de que los tienes".