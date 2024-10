La ilustradora sevillana Adelaxd se viraliza tras revelar el 'caramelo envenenado' que su hermano le dejó en su piso: "Un año sin pagar aceite"

El aceite de oliva es un bien cada vez más preciado en los hogares debido al encarecimiento de sus precios. Sin embargo, a la hora de reutilizarlo hay que tener mucho cuidado, especialmente cuando se trata de frituras. En estos casos, lo aconsejable es desecharlo después de cocinar.

Ahora bien, ¿podría pasar que no nos diésemos cuenta y lo consumiésemos otra vez? Esto es lo que le ha sucedido a la ilustradora sevillana AdelaXD (@adelapordiosxd) y así lo ha relatado en las redes sociales. La anécdota, que ha compartido en formato de Reel de Instagram con sus 197 mil seguidores, cuenta ya con más de 60 mil ‘me gusta’ y miles de comentarios.

La anécdota de AdelaXD con el aceite de oliva

“No sé si he dicho alguna vez que, en el piso en el que estoy viviendo ahora, antes vivía mi hermano”, comienza la artista, poniendo en contexto lo sucedido. “Entonces, muchas cosas, como muebles, utensilios, comida… son cosas que él dejó aquí y que yo voy usando”.

“El caso es que hace un año estaba haciéndome una ensalada, aliñándola, y me quedé sin aceite”. En este punto, AdelaXD cuenta que se puso a buscar entre los botes y se encontró con algo que, en aquel momento, parecía inaudito: una botella de dos litros de aceite de oliva. “Soy millonaria, me ha tocado la lotería”, eso fue lo primero que pensó. “Me sentía como si me hubiesen quitado la hipoteca: un año entero sin pagar aceite”, asegura.

Además, no quiso decírselo a nadie por si a alguien se le ocurría pedirle un poco. “Total, que me he pasado un año entero comiendo ensalada y aliñándola con mi botella de dos litros regalada. Yo creo que es el premio más grande que me ha tocado nunca”. Sin embargo, no todo es lo que parece y eso es lo que la influencer pudo comprobar cuando la famosa botella de aceite se acercó a su fin.

“Ahora justo se me estaba acabando. Voy a ponerla en un sitio así visible para tirarla y veo que tiene una roña… ¿por qué hay trozos de croqueta en el fondo?”, se pregunta Adela justo antes de lanzar la inevitable respuesta que a estas alturas todos tenemos en mente: “Llevo un año aliñándome la ensalada en el aceite refrito de mi hermano de hace años”.

La joven sevillana no dudó entonces en llamar a su hermano para preguntarle. “Tenía la esperanza de que fuera un error de interpretación mío”, añade; pero al parecer él confirmó sus sospechas. “Primero sentí vergüenza, después asco. Ahora siento miedo”, asegura.

Finalmente, Adela termina con una divertida recomendación: "Desde aquí hago un llamamiento a las personas que toman aceite y viven en los ex pisos de sus hermanos: por favor, no comáis".

Las reacciones: “Ahora no sabes si freír o llorar”

Por supuesto, las redes sociales se han hecho eco de su experiencia y un millar de comentarios acompañan la publicación de Adela, cada cual más ingenioso. “¿Al contarlo te sientes más oliviada?”, pregunta un usuario de la red social; mientras que otro le asegura: “Y ahora no sabes si freír o llorar”.

“¿Qué la ensalada supiera a croqueta no te daba pistas?”, le pregunta entre risas el creador de contenido, Ricardo Abellán; e incluso Cruzcampo ha querido añadir su toque: “Ensalada sabor pavía de bacalao”.