El incendio de Tenerife da un respiro, con un único frente que avanza en Guímar

El incendio que desde hace una semana devasta los montes de Tenerife ha vivido su primera noche tranquila y se empieza a ver el final del túnel. Actualmente hay un único frente que avanza, el de Mal Abrigo en las escarpadas laderas de Güímar, al sur de la isla, donde este martes se han concentrado brigadas especializadas.

Tras efectuar un reajuste de la superficie afectada, esta se sitúa en 14.624 hectáreas y un perímetro de 88 kilómetros. Según ha explicado este martes en rueda de prensa el consejero canario de Política Territorial, Manuel Miranda, durante la noche por primera vez se ha podido trabajar sin sobresaltos y según lo planificado.

Esta situación va a permitir evaluar el inicio de una desescalada para que vuelvan a sus viviendas las personas desalojadas, para lo que la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha convocado una reunión con los alcaldes de los municipios afectados, los directivos de la extinción y la empresa Endesa. Esto se debe a que hay afectación en las líneas de baja tensión de las zonas evacuadas y los vecinos que regresen se van a encontrar con un corte de luz, una información de la que deben disponer los alcaldes antes de tomar una decisión, ha dicho Dávila.

"Llegando a su fin"

Miranda se ha congratulado de que no se hayan registrado víctimas ni daños en infraestructuras pero, ha avisado, "esto no ha terminado y aún quedan días de trabajo y de esfuerzo". La lucha contra las llamas se ha centrado en dos objetivos: la citada zona de Mal Abrigo, donde se intentará trabajar de manera "potente" para contener el fuego y que no traspase la vertiente sur; y Tacoronte, al norte de la isla, donde sigue habiendo puntos calientes y en ciertos momentos el fuego "se dispara".

Federico Grillo, director de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, ha asegurado que "esto va ya llegando a su fin, en líneas de ser controlado", aunque la vertiente de Güímar presenta cierto riesgo, con laderas "tremendas" y material rodante, por lo que hay que "afinar" muy bien la estrategia en una circunstancia ya de por sí compleja.

Cerca del cortafuegos de Anocheza está el incendio metido en una cabecera de barranco "agazapado, pero estamos dando el último golpe" para adelantarse y neutralizar sus movimientosEn esa zona "ahora somos más fuertes que él", dado que ahí se ha previsto concentrar hoy el mayor número de unidades.

Terreno controlado

"Va a ser un trabajo muy duro que no garantiza el éxito", ha afirmado el jefe del Servicio Forestal de Tenerife, Pedro Martínez, quien ha dicho que si no se logra contener el incendio en esta zona verán "un fuego de varios días". Y es que este incendio "ha sido muy complicado porque se mueve de un lado a otro, dentro de los que he visto es de los más complejos por sus movimientos", ha indicado Grillo.

Del resto, el perímetro de Izaña fue controlado este lunes y en La Orotava se ha seguido trabajando este martes "mucho" en la línea entre Aguamansa y Chanajiga, donde se ha tomado la decisión de apagar uno a uno los cientos de puntos calientes que se reavivan rápidamente, al tiempo que se confía en que no haya más reactivaciones en Santa Úrsula.

Además, ha continuado cerrados los accesos al Parque Nacional del Teide pero un dispositivo de la Guardia Civil identificará en el acceso por Boca Tauce a las personas autorizadas del observatorio de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y del colectivo de apicultores, que deberán identificarse a la entrada y a la salida.

Este martes han trabajado 18 medios aéreos y dos de coordinación, además de 610 efectivos por tierra. Un total de 1.540 personas han podido regresar a sus viviendas y otras 896 continúan en los centros de acogida habilitados, según la jefa de Protección Civil, Montserrat Román. También ha indicado que continúan los valores altos de partículas en el aire, sobre todo en Los Realejos y Arafo, por lo que se sigue recomendando a la población que tome medidas de autoprotección.