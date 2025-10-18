El incendio de una batería de litio desata el pánico en pleno vuelo

Un avión comercial de Air China tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Shanghái tras producirse un incendio a bordo causado por una batería de litio. El dispositivo, que viajaba en el equipaje de mano de uno de los pasajeros, estalló repentinamente y provocó llamas dentro de la cabina, generando momentos de pánico entre los ocupantes del vuelo CA139.

Según ha informado la propia aerolínea en un comunicado oficial, la tripulación actuó conforme a los protocolos de seguridad establecidos, consiguiendo controlar la situación sin que se registraran heridos. El incidente tuvo lugar cuando la aeronave cubría la ruta entre la ciudad china de Hangzhou y el aeropuerto internacional de Incheon, próximo a Seúl, en Corea del Sur.

"Una batería de litio se prendió fuego espontáneamente en el equipaje de mano de un pasajero, guardado en el compartimento superior del vuelo CA139", ha explicado la compañía, añadiendo que la desviación del avión se realizó para garantizar "la seguridad del vuelo".

Testimonios del incidente en redes sociales

El medio Jimu News ha difundido imágenes y vídeos del suceso grabados por algunos de los pasajeros que se encontraban a bordo. En las grabaciones puede observarse cómo las llamas irrumpieron en la cabina mientras varios viajeros, visiblemente alarmados, se levantaban de sus asientos. También se aprecia una densa columna de humo negro emanando del compartimento donde estaba almacenado el equipaje.

Cronología del vuelo e investigación en curso

De acuerdo con los datos proporcionados por FlightRadar, el avión despegó de Hangzhou a las 9:47 horas y, tras sobrevolar el este de China, se vio obligado a regresar a Shanghái poco después de las 11:00. Las autoridades chinas, junto con representantes de la compañía aérea, han iniciado una investigación para esclarecer con detalle las circunstancias del incidente.

Este no es un caso aislado en la región asiática. Los incidentes relacionados con baterías de litio ya han causado problemas anteriormente en la aviación comercial de la zona. Sin ir más lejos, en mayo de 2024, un vuelo de China Southern Airlines también tuvo que regresar de emergencia tras detectarse humo procedente del equipaje de un pasajero.