El independentismo catalán desprecia la ayuda del Ejército y la Guardia Civil ante la pandemia

El independentismo, con Quim Torra a la cabeza, pone chinitas sin cesar en el pie del zapato del despliegue del Ejército en Cataluña para frenar al coronavirus.

Llueve sobre mojado. La semana pasada la Generalitat ordenó retirar unas tiendas que había instalado el Ejército en un pabellón de Sabadell, con la excusa de "motivos técnicos" y anunciaba paneles más fuertes y cómodos para los pacientes y personal sanitario. La decisión retrasó el desarrollo de los nuevos equipos y concitó numerosas críticas, empezando por las de la alcaldesa de la ciudad.

La consellera de Salud, Alba Vergès, negó el miércoles en el Parlamento catalán que el Govern haya rechazado “la ayuda de nadie” y esgrimió “criterios técnicos", los mismos con los que este jueves se ha frenado a la Guardia Civil en la construcción de otro hospital de campaña, en el municipio barcelonés de Sant Andreu de la Barca (27.000 habitantes). El Instituto Armado ha aportado 140 somieres, colchones, almohadas y 80 mesas para levantar un nuevo milagro sanitario, en el polideportivo de la localidad.

Este municipio, como Sabadell, forma parte del cinturón industrial de Barcelona, donde los socialistas catalanes se afianzaron en las elecciones locales del 26 de mayo de 2019. El regidor, Enric Llorca, ha censurado la "grave irresponsabilidad" de la Generaliat con su rosario de trabas.

Las campañas de crítica contra los militares se suceden a un ritmo igual que la demanda de ayuda a los mismos. La organización Poble Lliure, por ejemplo, el mayor partido de los que componen la CUP ha distribuido un cartel con el lema Fuera militares de los Països Catalans y acusa al Gobierno del PSOE-Podemos de aprovechar la pandemia para "promover el patriotismo español y la adhesión a sus políticas de recentralización”.

Un 155 encubierto

El posicionamiento de la CUP discurre entre las aguas bravas del secular rechazo a las Fuerzas Armadas de los actuales gobernantes catalanes. Junts per Catalunya (JxCAT) incluso ha acusado al mando único del Gobierno central de aprovechar la crisis sanitaria para enviar al Ejército y aplicar por ende de manera encubierta el artículo 155 de la Constitución. Además de la CUP, desde las redes de apoyo mutuo, que han tomado momentáneamente el testigo de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR) se alimenta la fobia al Ejército. Una de estas redes enviaba un mensaje a sus activistas este miércoles pasado: "Ante la crisis del coronavirus, el Gobierno decide sacar el Ejército español a la calle, usurpando funciones de los sistemas de emergencia y protección civil”.

Pero la propagación del virus le desmintió rotundamente y la Generalitat dio un giro de 180 grados hasta el punto de pedir auxilio a la UME, mayormente para el talón de Aquiles en la lucha contra la pandemia: las residencias de ancianos, con más de 900 muertos a cuestas.

El PDeCAT mantiene un peril bajo, no así JxCat. La formación que teledirige el ex president Carles Puigdemont desde su refugio en Waterloo no para de lanzar soflamas incendiarias. “El Ejército está pagado por todos los ciudadanos, también por los catalanes, y debe estar al servicio de las autoridades. Se le llamará cuando sea necesario”.