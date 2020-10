La indignación por la fiesta de 'El Español' estalla en las redes sociales

En plena crisis sanitaria provocada por el coronavirus y los peores momentos económicos que se recuerdan, las redes sociales vuelven a estallar contra un hecho que tildan de inapropiado. El periódico 'El Español', organizó una fiesta con motivo de su quinto aniversario. Dicho evento congregó a 80 personas entre las que destacaba la figura de políticos como Pablo Casado, Inés Arrimada y el ministro de Sanidad Salvador Illa.

Al ministro de Sanidad le acompañaban Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, Margarita Robles, ministra de Defensa, y José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura. Las redes no han dado crédito a tal representación y la ira colectiva se ha volcado en torno a los políticos.

Muchos son los perfiles que en las redes sociales han querido dejar su opinión. Algunos ven en este acto un insulto para el ciudadano de a pie que está viendo cómo se acercan unas fiestas navideñas en las que no podrá estar con sus seres queridos mientras los mismos políticos que dan esta orden, acuden a fiestas multitudinarias. Otros han querido denominar esta fiesta aniversario como "élite", que se jacta de la realidad y mira para otro lado cuando la economía está por los suelos.

Cuando te preguntes por qué España es potencia mundial en Covid recuerda que ayer al acto de El Español asistieron 150 personas, incluyendo:- 4 ministros, entre ellos el de Sanidad.- 3 presidentes de C. Autónomas. - El alcalde de Madrid.- Pablo Casado.- Inés Arrimadas pic.twitter.com/yA5rWpzi3G — Dios (@diostuitero) October 27, 2020

Una fiesta no del todo segura

A la fiesta acudieron ministros, presidentes de varias comunidades autónomas, el alcalde de Madrid, Pablo Casado e Inés Arrimadas. Todos ellos no han sido precisamente un claro ejemplo para la sociedad española que pide incluso dimisiones en cascada.

Ministros, alcaldes, presidentes de C. Autónomas, grandes empresarios, deportistas... así hasta 150 personas de la élite social y económica de este país celebrando la fiesta de El Español.Mientras tanto, tú te haces a la idea de que no podrás juntarte con la familia en Navidad. pic.twitter.com/dHPX5SsUY4 — Enfermera Saturada 🦖 (@EnfrmraSaturada) October 27, 2020

Durante el acto, se ha podido ver que la distancia de seguridad brillaba por su ausencia y hubo momentos en los que la mascarilla no era utilizada de manera correcta por los allí presentes. La fiesta se celebró en el emblemático Casino de Madrid en pleno estado de alarma y toque de queda en el que vive inmersa la población española. En un momento en el que las reuniones, tanto en lugares públicos como privados, no debe exceder las seis personas. Los únicos partidos que no han acudido a tal evento han sido Podemos y Vox.

Las desigualdades sociales y la crisis sanitaria han sido los argumentos más utilizados para recriminar a los asistentes la presencia en un actor que, supuestamente, no debería haberse realizado. Mientras la totalidad de la población española sufre los estragos del virus, parece que hay algunos estamentos, entre ellos, el político que parece no darse cuenta de la realidad que vive un país que cada vez mira al futuro con menos esperanza y sin ningún tipo de estrategia por parte de los gobernantes.

No sé a quién -o sí- se le habrá ocurrido la "fiesta de las élites" de EL ESPAÑOL en estos momentos pero se ha lucido. Y con la galería de fotos se te cae el alma al suelo porque estas son las cosas que calientan a la gente muchísimo. — Edu Galán (@edugalan) October 27, 2020