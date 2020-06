Irene Montero reconoció un día después del 8-M que "la bajada" de asistentes se debió al coronavirus: "Pero no lo voy a decir"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, reconoció el pasado 9 de marzo, un día después de la celebración de las manifestaciones por el Día de la Mujer, que la "bajada" de asistentes a las concentraciones se debió a la presencia del coronavirus.

"O sea, no lo voy a decir porque no lo voy a decir. (...) Pues porque, tía, quiero ser muy prudente, porque creo que la comunicación que se estaba haciendo como Gobierno es buena comunicación, muy basada en los datos médicos", aseguraba Montero en la previa a una entrevista con ETB.

En el vídeo puede verse a la titular de Igualdad charlando con la periodista, que le pregunta sobre las manifestaciones del 8 de marzo. "Como siempre, priorizar la salud pública, no tomar decisiones por el sentimiento este de pánico generalizado que ya hay", apunta Montero, que reconoce que "la capacidad de control" del virus de otros países europeos que estaban tomando medidas "superdrásticas" era "muy limitada".

"En verdad creo que sí. La cosa es 'si tienes síntomas no te muevas mucho' (...) Es que esto es ya cierre del Ministerio. Porque la gente todo el rato: '¡Un beso, ministra!' '¡Bueno, dicen del coronavirus pero da igual, muac muac!'. Y con la niña: 'Hola, bonita, cómo estás'... Y es como, 'la mano'; no, justo la mano no", contaba.

Una semana después del informe de la Guardia Civil

Las palabras de la ministra salen a la luz una semana después de que se publicase el informe realizado por la Guardia Civil por encargo de la juez Carmen Rodríguez-Medel en el marco de la investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por la autorización de la marcha del 8-M.

El texto concluye que a partir del pasado 5 de marzo "no se debería haber realizado ninguna manifestación/concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria de la Covid-19". En el documento, de 83 páginas, también se afirma que a partir de la mencionada fecha tampoco se deberían haber celebrado unas y cancelado otras, "como al final terminó ocurriendo", en referencia a la convocatoria de la marcha por el Día de la Mujer en Madrid mientras se suspendía un congreso evangélico en la ciudad.

El Gobierno cifró en 600.979 los asistentes a las diferentes manifestaciones que se celebraron el 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer en todo el país, a excepción de Cataluña, que no facilitó al Ejecutivo datos sobre esta materia.

Ábalos: el 8-M el Gobierno desconocía la dimensión exacta del coronavirus en España

El Gobierno desconocía la dimensión "exacta" del coronavirus en España antes del 8 de marzo, cuando pensaba que todos los casos registrados en nuestro país se habían importado del extranjero, ha insistido este lunes el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

"En aquel momento lo que no sabíamos exactamente era la dimensión del problema. (...) Pensábamos además que todos los casos de contagios (identificados en España) venían de fuera, no había constancia de que hubiera transmisión intracomunitaria", ha afirmado el ministro, que ha subrayado que "nadie", tampoco la ministra Montero, "tenía un conocimiento exacto de cómo estaba la situación y cómo iba a comportarse la propagación del virus".

El PP pide explicaciones a Montero porque cree que conocía el riesgo del 8-M

La vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, y la vicepresidenta del Congreso, Ana Pastor, han reclamado que la ministra de Igualdad, Irene Montero, dé explicaciones tanto en el Congreso como ante la justicia porque creen que conocía el "riesgo" de las manifestaciones del 8-M para la expansión del coronavirus. Pastor ha asegurado que se ha constatado que "el Gobierno sabía que había un riesgo y por motivos políticos no puso en marcha las medidas necesarias para contener la pandemia".

Además, el PP ha registrado la petición de comparecencia de Montero en la correspondiente Comisión del Congreso para que informe "sobre el conocimiento que la ministra tenía del riesgo de contagio de la Covid-19 en la manifestación del 8 de marzo". También quiere que comparezca para que dé explicaciones por "el temor al contagio que la ministra admite -con sus propias palabras- en el vídeo.

Cs acusa al Gobierno de poner en riesgo la salud pública

Distintos cargos de Ciudadanos han acusado al Gobierno de haber puesto en riesgo la salud pública por el riesgo de contagio del coronavirus durante las manifestaciones del 8-M.

Para el diputado de Cs Guillermo Díaz, las palabras de la ministra demuestran que el Ejecutivo "ha estado mucho más preocupado por su propia imagen que por la seguridad de los españoles". "Si Irene Montero sabía que fue menos gente al 8-M por el coronavirus, ¿por qué no lo debe decir? Es más, ¿desde cuándo lo sabía?", ha escrito en un tuit.

Más duro ha sido el portavoz en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, que ve demostrado que "Unidas Podemos antepone la ideología a las vidas humanas". "¿Cuántas vidas se podrían haber salvado cancelando el 8-M?", se ha preguntado en la misma red social.

Según el eurodiputado de Cs y ex presidente de Baleares con el PP José Ramón Bauzá el vídeo de la ministra de Igualdad confirma cuál es la opción del Ejecutivo de Pedro Sánchez cuando tiene que elegir "entre salvar vidas y generar titulares". "Delincuentes", ha añadido.

Vox ve el vídeo de Montero como "una prueba más" para su querella contra el Gobierno

Vox considera que el vídeo de Irene Montero es "una prueba más" de que el Gobierno ocultó información a los ciudadanos y "no hizo nada" para adoptar medidas preventivas. El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha señalado que ese vídeo "no añade nada más" a lo que ya se conocía, "que el Gobierno disponía de toda la información y la ocultó".

Esas palabras de Montero serán añadidas por Vox a la querella que presentó contra todo el Gobierno en el Tribunal Supremo por su gestión del coronavirus.