Jorge Rey anuncia la llegada de tormentas y un descenso térmico a España: "Calor no hará, pero hablamos de temperaturas más bien primaverales"

Aunque varias zonas de Andalucía se encuentran actualmente bajo aviso amarillo por calor, lo cierto es que las previsiones apuntan a un notable cambio de tiempo hacia el fin de semana. En este sentido, el joven meteorólogo Jorge Rey concuerda con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) al afirmar en su canal de YouTube (El Tiempo con JR) que se acercan posibles lluvias y tormentas, acompañadas de un descenso térmico generalizado.

"Por Santa Cruz y San Cipiano, siembra en cuesta y siembra en llano", afirma el youtuber, tras exponer los motivos que llevan a esta conclusión: "Es época de aprovechar en el campo y dar un buen paseo". Es decir, antes de que la situación cambie. "Todo parece indicar la llegada de fuertes tormentas a España. No solo a zonas del cantábrico, sino también a otras de las Islas Baleares, Cataluña o Aragón". Por su parte, Andalucía espera el domingo chubascos generalizados en la mitad este de la comunidad.

Jorge Rey anuncia la llegada de borrascas desde el Atlántico

"Es verdad que todo esto va a ir variando bastante, pero principalmente hablamos de tormentas con las que también descenderán las temperaturas", prosigue Jorge Rey. Utilizando la plataforma Windy.com, el experto en el tradicional método de las cabañuelas, muestra la llegada de borrascas desde el Atlántico sobre un mapa a 925 hectopascales (hPa); o, lo que es lo mismo, a 750 metros de altitud.

"Tampoco hablamos de vientos demasiado fríos", aclara. "De hecho, como podemos ver, son borrascas que van de oeste a este, no desde el Polo. Entonces, traen temperaturas templadas". No obstante, antes de eso, los vientos del sur que entran en la Península favorecen que estos días, desde el miércoles hasta el viernes, se aprecie un clima más agradable para la época del año.

Será el domingo cuando la borrasca entre definitivamente, con vientos templados que permitan el anunciado descenso térmico. "Calor no hará, pero hablamos de temperaturas más bien primaverales", afirma el joven meteorólogo. "Sobre todo, donde más se va a notar este tiempo más 'hosco' va a ser en áreas del cantábrico, afectando además a provincias como León o Burgos".

Se acercan temperaturas primaverales en Septiembre

Estas temperaturas primaverales se irán templando, en palabras de Jorge Rey, "a lo largo de la semana que viene". Asimismo, "el frente de lluvias que entrará durante el fin de semana, tendrá cierta importancia el domingo". En cualquier caso, no duda en asegurar que, de momento, son previsiones posibles. "Insisto de nuevo en que, aunque estemos a muy pocos días, los modelos son capaces de variar mucho y todo esto podría ir a menos. Sin embargo, la llegada de tormentas y precipitaciones a áreas del norte es algo asegurado; e incluso también es bastante probable que lleguen a zonas del Mediterráneo".

Como última referencia al domingo 21 de septiembre, durante esa jornada, "las lluvias llegarán para acumular unos pluviómetros por encima de los 60 litros en áreas, por ejemplo, de los Pirineos". Por lo tanto, se prevé en principio un panorama que contrasta con la situación actual. En Andalucía, los avisos por calor persistirán al menos hasta el viernes y, durante el fin de semana, las temperaturas irán descendiendo hasta rozar los 30ºC de máxima en capitales de provincia como Sevilla o Córdoba.