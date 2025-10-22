Juanma Lorente, abogado, sobre el nuevo registro de jornada: "Si haces horas extra, quedarán registradas y podrás demostrarlo fácilmente en caso de reclamación"

A finales de septiembre, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, solicitó ante el Consejo de Ministros la tramitación urgente del nuevo registro horario. De esta forma, el Ministerio busca implementar una serie de cambios en el sistema actual, con el fin de asegurar un seguimiento más "eficaz" de las horas reales trabajadas. Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, donde se establece que las empresas deben garantizar y conservar esta información.

"Tengo muchísimas de ver este nuevo registro de jornada porque va a hacer que las horas extra se demuestren facilísimo", asegura Juanma Lorente, abogado laboralista de Sevilla. A través de una publicación que ha compartido en su perfil de Instagram, el experto celebra esta posibilidad y analiza algunos de los puntos más importantes que plantea el Ministerio de Trabajo.

Así es el nuevo registro horario que plantea Yolanda Díaz

"Hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros la tramitación urgente del nuevo reglamento que regirá el registro horario", aseguraba hace dos semanas Yolanda Díaz. "¿Cómo lo vamos a hacer? Con cinco cambios clave en el registro de jornada". Así, los pilares sobre los que se sustenta esta medida son los siguientes:

El nuevo registro será digital y objetivo . Por lo tanto, se acaban los papeles firmados en blanco o la idea de fichar cuando el jefe lo decida. "El registro será verificable en tiempo real", sostiene Díaz. Asimismo, serán los propios trabajadores los que lo rellenen directamente.

. Por lo tanto, se acaban los papeles firmados en blanco o la idea de fichar cuando el jefe lo decida. "El registro será verificable en tiempo real", sostiene Díaz. Asimismo, serán los propios trabajadores los que lo rellenen directamente. Formarán parte del registro todos los tipos de jornada , ya sean ordinarias, extraordinarias, flexibles o complementarias en tiempo parcial. "Así sabremos si se cumplen los límites de la jornada y los descansos mínimos".

, ya sean ordinarias, extraordinarias, flexibles o complementarias en tiempo parcial. "Así sabremos si se cumplen los límites de la jornada y los descansos mínimos". No se podrán modificar los registros sin el consentimiento de las personas trabajadoras . En palabras de la Ministra, "se acabó que una empresa pueda alterar los datos a su antojo".

. En palabras de la Ministra, "se acabó que una empresa pueda alterar los datos a su antojo". Cada persona trabajadora tendrá acceso inmediato a su propio registro . Esto es muy importante porque tendrá la opción de saber cómo se encuentra su situación y transmitir esta información a los representantes sindicales.

. Esto es muy importante porque tendrá la opción de saber cómo se encuentra su situación y transmitir esta información a los representantes sindicales. La Inspección de Trabajo tendrá acceso remoto en todo momento. "Con un solo clic, podrá saber si se cumplen las jornadas y si cada hora extra está pagada o descansada", concluye Díaz. De esta forma, pueden evitarse muchos problemas relacionados con la compensación de este tiempo de trabajo.

¿Qué supone el nuevo registro de la jornada laboral para los trabajadores?

"Esto va a solucionar dos problemas en cuanto a las horas extra", explica Juanma Lorente, visiblemente emocionado por la propuesta. En primer lugar, "se acabaron los registros en papel, en los que el trabajador solo firma y el empresario pone las horas". Esto supone un claro beneficio para los trabajadores. Hasta el momento, indica el abogado, "tú puedes haber hecho horas extra, pero a ver cómo justificas que has firmado horas que no son".

Asimismo, "hay trabajadores que fichan cuando realmente entran o salen", prosigue Lorente. Sin embargo, algunas aplicaciones online "permiten que las empresas modifiquen esos fichajes a su antojo, sin que el trabajador pueda hacer nada". Ahora, según el proyecto planteado por la Ministra de Trabajo, esto ya no será posible, teniendo en cuenta que no podrá efectuarse ningún cambio sin el consentimiento expreso del empleado.

Finalmente, si la Inspección de Trabajo tiene acceso a este registro y la empresa no quiere pagar horas extra, va a ser mucho más fácil plantear la situación ante los organismos competentes. En otras palabras, "si haces horas extra, quedarán registradas y podrás demostrarlo fácilmente en caso de reclamación. La empresa deberá guardar los registros cuatro años y facilitar el acceso a la Inspección y al trabajador", concluye el abogado laboralista.