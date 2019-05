¿Juegas al UNO? El robar seis cartas se va a acabar

UNO, el juego de cartas más famoso del mundo, confirma en su cuenta oficial de Twitter una de las reglas que más debates genera entre sus fans: no está permitido tirar una carta +2 después de un +4. La aclaración ha generado un gran revuelo en las redes sociales de UNO y el tweet cuenta ya con 60.000 retweets y más de 80.000 me gusta.

"Si alguien pone una carta +4, debes robar cuatro cartas y tu turno se omite. No puedes poner un +2 para hacer que la siguiente persona robe seis. Sabemos que lo has intentado", publica UNO en Twitter.

If someone puts down a +4 card, you must draw 4 and your turn is skipped. You can’t put down a +2 to make the next person Draw 6. We know you’ve tried it. #UNO pic.twitter.com/wOegca4r0h