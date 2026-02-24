Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por tildarle de "abusador sexual"

Julio Iglesias ha presentado una demanda de conciliación contra Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, por las manifestaciones que realizó en redes sociales y televisión sobre las acusaciones de agresión sexual que dos extrabajadoras formularon contra él. La denuncia, interpuesta ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, fue archivada en enero por falta de competencia. Los abogados del artista acusan a la dirigente de Sumar de vertir comentarios injuriosos al atribuirle directamente la condición de "abusador sexual" y mantener empleadas en régimen de "esclavitud".

La demanda de conciliación, paso previo necesario para una eventual querella por calumnias o injurias, solicita que Díaz se retracte públicamente, reconozca el daño causado e indemnice al cantante por los perjuicios ocasionados en función de la difusión alcanzada por sus declaraciones. Según fuentes de la defensa del intérprete, ejercida por el penalista José Antonio Choclán, ésta es la primera acción judicial que emprenden tras el archivo del caso. El escrito reclama una compensación económica que se fijará prudencialmente según el alcance mediático de las manifestaciones.

La vicepresidenta del Gobierno publicó el 13 de enero en la red social Bluesky un mensaje donde calificó como "escalofriantes" los testimonios de las extrabajadoras del cantante. "Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente", escribió Díaz, antes de añadir: "Gracias a las mujeres valientes y a las periodistas de eldiario.es por denunciarlo". Al día siguiente, en una entrevista concedida a La Hora de la 1, la ministra afirmó que la investigación "da terror, da pánico" y señaló que se concentraban "todas las vulneraciones de los derechos humanos" en mujeres que estaban en "una posición de inferioridad extrema".

Acusación de vulnerar la presunción de inocencia

El abogado de Julio Iglesias reprocha a Yolanda Díaz que atribuyese a las denunciantes la condición de víctimas de unos hechos no acreditados judicialmente. Según el escrito firmado por Choclán, la vicepresidenta utilizó este caso concreto para extenderlo a una situación generalizada de maltrato sistémico sufrido por todas las mujeres. La demanda sostiene que Díaz ha incumplido sus deberes institucionales como alto cargo del Estado, ya que tiene la obligación de respetar el derecho a la presunción de inocencia tanto en su dimensión procesal como social.

Posicionamiento público desde el Gobierno

"La demandada emitió a la opinión pública claros prejuicios de culpabilidad contra Iglesias", sostiene el escrito fechado este lunes. El letrado cita al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha declarado que cuando la vulneración de la presunción de inocencia proviene de los poderes públicos, se lesiona el honor y la reputación de la persona investigada o acusada. La defensa del cantante subraya que su cliente "nunca ha tenido la condición de investigado, ni tampoco de sospechoso" en este asunto.

Estudio de acciones tras el archivo fiscal

Los abogados del artista llevan semanas estudiando qué acciones judiciales emprender después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivara el 23 de enero la denuncia de las dos extrabajadoras. Para determinar si se cometió un delito de denuncia falsa, la defensa ha reclamado al ministerio público que le entregue el contenido íntegro de todas las actuaciones realizadas antes de dar carpetazo al asunto, incluidas las declaraciones de las dos exempleadas, a las que se otorgó la condición de testigos protegidos para no revelar su identidad.