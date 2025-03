Karla Sofía Gascón reaparece con unas sorprendentes declaraciones: "Soy menos racista que Gandhi y menos de Vox que Echenique"

Karla Sofía Gascón ha presentado este jueves su libro 'Lo que queda de mí' en un encuentro con medios celebrado en la sede madrileña de la editorial. Durante el acto, la actriz ha afirmado ser "menos racista que Gandhi y menos de Vox que Echenique" y ha reconocido que han intentado apartarla del panorama público, algo que, según sus palabras, "han conseguido".

La intérprete ha abordado directamente la polémica surgida por antiguos tuits suyos que fueron desenterrados. "Tenemos la mala costumbre de que cuando pasa algo grave, como lo de los trenes, tú te cagues en la madre que parió a alguien, hablando fino y en plata. ¿Eso es un error? Sí, pero ¿qué quieres que diga? ¿Cáspitas? ¿Hasta cuándo voy a tener que pedir perdón?", ha expresado con contundencia.

A pesar de los contratiempos, Gascón ha manifestado que repetiría todo lo vivido porque cada experiencia le ha servido como aprendizaje. "El odio no se puede acabar con más odio. Estamos acostumbrados al odio y no encontramos nunca la paz", ha reflexionado ante los periodistas presentes.

Críticas y acusaciones infundadas

La actriz ha denunciado la hipocresía que ha percibido durante esta controversia: "He visto una hipocresía tremenda de gente que salía a criticar algo haciendo lo mismo que criticaba. He visto a muchas personas hablando de mí sin conocerme, diciendo que si soy una señora de Vox, racista. Simplemente porque han preferido creer eso".

Autodefinida como "justiciera", Gascón ha cuestionado a sus críticos sobre sus propias reacciones ante acontecimientos traumáticos como los atentados del 11-S en Nueva York o del 11-M en Madrid. "Lo único que he hecho en mi vida ha sido comentar noticias. No voy a consentir a alguien que diga que yo estoy blanqueando el nazismo, o que yo estoy a favor de Hitler", ha declarado.

Respeto a las comunidades religiosas

Durante su intervención, ha querido dejar claro su "enorme respeto" por la comunidad musulmana, aunque ha matizado que no respeta "el fanatismo ni el terrorismo ni las barbaridades que se cometen en nombre de la religión". La actriz ha señalado que, como ciudadana, simplemente reacciona a las noticias, igual que otros han reaccionado sobre ella.

La única disculpa que Gascón considera necesaria es la relacionada con México: "La única posible ofensa que asumo es que no he hecho justicia a la ciudadanía de México. Es el único tema que puedo asumir como que tengo que pedir perdón".

Un alejamiento forzado

Según ha explicado, decidió apartarse de la escena pública "y no seguir alimentando todo el odio", convencida de que cualquier explicación que hubiera ofrecido no habría cambiado la narrativa en su contra. "Me di cuenta que daba igual lo que dijera porque iban a seguir por el mismo camino. Cuando alguien tiene una idea o quiere hacer daño, da igual lo que hagas o puedas hacer porque van a seguir pensando lo mismo", ha afirmado.

La actriz ha insistido en que la aparición de sus antiguos tuits no fue algo "casual" sino "intencionado", aunque desconoce quién pudo estar detrás de esta maniobra. "Desde que se crearon las redes sociales habré escrito unos 20.000 posts. Que hayan escogido justo las palabras adecuadas para intentar hacer daño, no es una cosa casual", ha concluido.