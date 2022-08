El lanzamiento de carretilla y otras tradiciones 'bizarras' que rozan la tragedia

Agosto en España es sinónimo de fiestas. Cientos de pueblos celebran en estos días sus días grandes y no son pocos los que cuentan entre su catálogo con pruebas o concursos arriesgados que en alguna ocasión han terminado en un buen susto o directamente en el hospital.

El caso más reciente es el de Cascante del Río en Teruel, donde tienen a bien celebrar el llamado campeonato del Mundo de lanzamiento de carretilla de obra. El vídeo del fallido lanzamiento de uno de los participantes de este año es una de las cosas más comentadas de este verano.

Uno de los lanzadores erró y la carretilla, de 25 kilos de peso, sobrevoló por encima de los espectadores, sin que hubiese que registrar más que un herido leve, gracias a que la carretilla chocó antes contra un altavoz que probablemente salvó de un disgusto más gordo a algunos de los que allí se encontraban.

Pero el caso de Cascante del Río en Teruel no es un bizarro concurso aislado. A lo largo y ancho de la geografía española encontramos pruebas de lo más 'bestia' que a menudo tienden a terminar con disgusto para alguno de los presentes.

El salto de bebés en Castrillo de Murcia

Ni se celebra en verano ni están en Murcia, pero esta bizarra tradición de este pueblo burgalés consiste en saltar a los bebés tumbados en el suelo. No es un concurso y los saltadores están entrenados (eso dicen) pero el riesgo está ahí. Es una tradición que viene del siglo XVII y no hay resgistrado ningún accidente.

Carreras con tacones en Galicia

Las Festas Horteras de Porto do Son en Galicia son el encuentro de una de las competiciones más clásicas que podemos encontrar: las carreras con tacones. Estas fiestas, que se celebran a comienzos de agosto en Porto do Son, incluyen carreras en el que con semejante calzado lo menos que puedes ganar es un buen esguince.

Lanzamiento de hueso de aceituna en Cieza

Cieza, ahora sí Murcia, es la localidad que alberga el campeonato del mundo de este concurso de lanzamiento, menos peligroso para el público (o no), pero poco digerible para personas con escrúpulos. No tiene más ciencia: gana quien más lejos manda el hueso de una aceituna escupiendolo. El actual récord del mundo está en 25,03 metros y lo ostenta un vecino de Cieza como no podría ser de otra manera.

Jocs des Pla en Menorca

Por San Juan en Menorca es tradición agolparse para ver caballos galopar a gran velocidad entre dos hileras de público. Como en el caso de Castrillo es más una tradición que un concurso, pero es una tradición que entraña mucho peligro para participantes y el público. Este mismo año, una mujer fue arrollada por un caballo y falleció.

En el resto del mundo tampoco se cortan

Sin mencionar los concursos de televisión japoneses que a todos se nos vienen a la cabeza, casi en cada país del globo existen concursos extraños y peligrosos para participar. Desde el lograr que un bebé llore de Japón, a deslizarse colina abajo para coger un queso en el Reino Unido, pasando por el lanzamiento de atunes en Australia o las carreras de cangrejos