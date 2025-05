León XIV recibe en audiencia a Becciu, el cardenal condenado por irregularidades financieras que no entró al cónclave

León XIV ha recibido este martes en audiencia al cardenal Angelo Becciu, condenado a cinco años y seis meses de cárcel por un caso de irregularidades financieras en el marco de la compra fraudulenta de un edificio en el centro de Londres, según ha informado la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Becciu reiteró su inocencia ante el Pontífice y le explicó los motivos por los que mantiene un recurso contra su condena, que se verá en los tribunales vaticanos en septiembre.

Becciu, a pesar de cumplir con el requisito de ser menor de 80 años, no estaba incluido en el listado de cardenales electores publicado por la Santa Sede y no entró al cónclave en el que fue elegido Robert Prevost como sucesor de Francisco.

Aunque acudió a las congregaciones preparatorias del colegio cardenalicio, y a pesar de que manifestó su intención de entrar a la Capilla Sixtina, Becciu no aparecía en el listado de cardenales electores publicado por la Santa Sede.

Según informó el periodista Giovanni Maria Vian en un reportaje publicado en el diario italiano Domani, el cardenal Pietro Parolin habría enseñado a Becciu dos cartas firmadas por Francisco contrarias a la participación de Becciu en el Cónclave. En 2020, Francisco le privó de su derechos vinculados al cardenalato.

Tal y como precisaba Vian, en un inicio, el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re, de 91 años, le habría dicho a Becciu que podía participar en el cónclave, al no existir una disposición por escrito del Pontífice que dijera lo contrario. Si bien, en las horas sucesivas, el cardenal camarlengo, Kevin Joseph Farrell, le habría comunicado a Re la voluntad del papa Francisco, expresada hace tiempo de palabra, para que Becciu no entrara al cónclave.

Pocos días después de conocerse el contenido de estas cartas, Becciu decidió renunciar a participar en el Cónclave para la elección del nuevo Papa por "el bien de la Iglesia".

"Teniendo en el corazón el bien de la Iglesia, a la que he servido y seguiré sirviendo con fidelidad y amor, así como contribuir a la comunión y serenidad del cónclave, he decidido obedecer como siempre he hecho a la voluntad del Papa Francisco de no entrar en el Cónclave permaneciendo convencido de mi inocencia", informó en un comunicado.