La lluvia de estrellas de las Leónidas llega esta semana

El cometa 55P/Tempel-Tuttle, descubierto en 1865, es el responsable de que hoy comience una de las lluvias de estrellas más esperadas con denominación propia: las Leónidas.

Todos los meteoros parecen tener un único punto de origen que se denomina "radiante". Las Leónidas tienen su radiante en la constelación de Leo (que es la que da el nombre).

Así, las lluvias de meteoros se producen cuando la traza de partículas de polvo y rocas que dejan los cometas entran en contacto con la atmósfera de la Tierra y, al desintegrarse, producen el llamativo efecto luminoso que tanto gusta a los amantes del cielo.

Como todos los años por estas fechas, nuestro planeta atraviesa una zona poblada con estos restos desprendidos de este cometa que tarda 33 años en completar una órbita al Sol.

Oscuridad para una mejor observación

Según los expertos, cuanto más alto se encuentre Leo esta noche, más meteoros podrán disfrutarse desde una zona despejada fuera de toda contaminación lumínica como, por ejemplo, el campo. No obstante, las previsiones de visibilidad aconsejan que no llevemos ningún instrumento óptico que limite el campo de visión, por lo que los telescopios y los prismáticos se podrán dejar atrás, aunque no el abrigo, porque la noche refrescará.

Otra de las claves para la observación de un evento astronómico nocturno, como es la lluvias de estrella, es un cielo muy oscuro. En este sentido, y según el Observatorio Astronómico Nacional (OAN), este año será un excelente año para la observación de las Leónidas porque -salvo que haya nubes- su momento de máxima actividad se produce un día posterior a la luna nueva, lo que garantiza esa oscuridad tan favorable para los amantes de los cuerpos celestes.

Consejos

Conviene, explican desde la OAN -para quienes el punto álgido se espera que tenga lugar la noche del 16 al 17 de noviembre-, "dirigir la mirada hacia las zonas más oscuras, en la dirección opuesta a la posición de la Luna si la observación se realiza antes de su ocaso. Lo más cómodo es tumbarse y esperar a que la vista se acostumbre a la oscuridad".

Para inmortalizar nuestro "momento estrella", la NASA aconseja utilizar una cámara con temporizador -equipada con una lente gran angular- con enfoque manual desde un trípode.

Las Leónidas se superponen con la lluvia de estrellas Táuridas del Norte, por lo que estas también pueden ser visibles durante estos días. Las Táuridas son también conocidas por sus bolas de fuego, más brillantes y de mayor dimensión, que pueden durar más tiempo que otros meteoros.