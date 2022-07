Otra jornada de lucha contra los incendios en España

La evolución de los incendios activados en diferentes puntos de España siguen este domingo día 17 pendientes, sobre todo, de las altas temperaturas y la fuerza del viento así como de los efectivos de emergencia desplegados en cada uno de los focos.

Así, uno de los que presenta mayor complicación, el de Mijas, el Infoca informa que los efectivos avanzan para estabilizar el incendio que afecta desde el pasado viernes a la sierra de Mijas, Alhaurín el Grande y Alhaurín de la Torre, donde tras una noche "dura" por distintas reproducciones, se han podido afianzar algunas zonas y ya solo dos tienen llamas activas.

El subdirector del Centro Operativo Provincial (COP) del Infoca, Alejandro Molina, ha señalado este domingo que "no es descartable" que el incendio pueda quedar estabilizado durante la jornada pero "hay que esperar a ver cómo evolucionan los trabajos".

Ha explicado que hay una zona "muy complicada", la próxima a Pinos de Alhaurín de la Torre, que es "muy inaccesible", por lo que allí se han desplegado tanto medios aéreos como personal de tierra especializados para concentrar el peso del operativo.

De los cuatro sectores en los que se dividió el incendio por cuestiones organizativas, hay ya dos que no tienen llamas, la norte y la zona sur, ésta última en el término municipal de Mijas.

Ahora mismo, las que presentan mayor actividad son la de Pinos de Alhaurín y otra pequeña más al oeste del incendio donde este sábado se produjo una reactivación, pero que presenta una evolución favorable.

Pese a ello, Molina cree que deben ser "un tanto conservadores" porque deben enfrentarse en las próximas horas a un aumento de las temperaturas y un descenso de la humedad relativa, y probablemente a un ligero aumento de viento en la zona alta por las brisas marinas.

Por este motivo pueden producirse nuevas reactivaciones, aunque "con toda seguridad, de menor intensidad de las que tuvimos en el día de ayer", ha manifestado a los periodistas en el puesto de mando instalado en Alhaurín el Grande.

La orografía está complicando la extinción de este incendio, así como las condiciones meteorológicas: temperaturas elevadas y humedad por debajo del 30 por ciento, que favorecen la reactivación de puntos calientes.

La noche ha sido "dura" para los efectivos del Infoca, y ha estado centrada en atender las distintas reproducciones provocadas por el viento de levante.

El dispositivo ha contado además con el apoyo de un dron que ha sobrevolado el perímetro del incendio para realizar una vigilancia de los puntos calientes.

La consejera de Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha señalado al respecto que durante la noche hubo "algunos sobresaltos" pero el trabajo ha sido "efectivo" y ha permitido "sellar" muchas de las zonas.

A lo largo del día está previsto que participen en las tareas de extinción hasta 18 medios aéreos, de los que ocho ya se han incorporado, y un operativo de 400 personas, de los que ya se encuentran unos 200, entre ellos trece retenes con 91 bomberos forestales, además de técnicos de operaciones y agentes de medio ambiente, entre otros.

La evolución del incendio ha posibilitado que este domingo se autorice el regreso a sus casas de en torno a 240 personas que fueron desalojadas de 48 viviendas de Buenavista, en Alhaurín el Grande.

Estos realojos se suman a los aprobados la pasada medianoche de los vecinos de Alhaurín Golf, la urbanización San Jorge, Ardalejos y La Chíchara, también en esta localidad malagueña, y a otros previos este sábado.

También ha sido posible la apertura de la carretera A-387 y de la A-404, que permanecían cortadas a consecuencia del incendio, ha anunciado Sanz, quien ha dicho que "no hay ningún paso atrás, sino todo lo contrario".

Así, en estos momentos quedan tres zonas de familias evacuadas: la zona de Pescadores y el Chorro en Alhaurín el Grande, y Pinos de Alhaurín de la Torre, que suponen en torno a 650 viviendas desalojadas.

9.000 hectáreas arrasadas en Salamanca

Unas 9.000 hectáreas han sido arrasadas en la provincia salmantina en el incendio de Monsagro, que este domingo se ha reactivado en varios focos al incrementarse el viento en la zona, una situación que ya se preveía, han informado fuentes de la Consejería de Medio Ambiente.

La cifra de hectáreas afectadas es aún provisional, ya que todavía quedan zonas con diversos grados de afección por evaluar en el interior del perímetro.

Ha sido sobre las 12.00 horas cuando se ha comprobado que el viento ha aumentado la velocidad del viento, lo que está dificultando las tareas para sofocar el fuego.

A primera hora de la mañana de este domingo se han reabierto los dos tramos de carretera que estaban cortadas desde el viernes por el incendio de Monsagro, como las que unen Diosleguarde con Morasverdes y Aldehuela de Yeltes con Morasverdes.

Los servicios de extinción de incendios también están trabajando en el valle de Las Batuecas, donde se ha reactivado un pequeño foco junto al monasterio de San José, que el viernes tuvo que ser desalojado por la proximidad de las llamas.

Galicia tiene los incendios ya perimetrados

El conselleiro do Medio Rural de la Xunta, José González, ha afirmado este domingo que Galicia vive "un día para la esperanza" puesto que los incendios ya están perimetrados y el trabajo se centra en que "no haya reproducciones".

En el puesto de mando avanzado en A Pobra do Brollón, el conselleiro ha vinculado el origen de los fuegos con la "tormenta seca" de la noche del jueves, con "más de 6.000 rayos" que "provocaron daños donde no hubo lluvia", pues ha asegurado que donde llovió fue posible frenar los numerosos conatos.

Aunque el origen de los incendios está en los rayos, en un situación de "alta temperatura, viento y baja humedad", que hacen que se reproduzcan de forma sencilla, ha matizado que uno de ellos empezó por una chispa.

"Hoy es un día para la esperanza. Tenemos perimetrados la mayor parte de los incendios", ha explicado a los medios de comunicación.

Si bien ha reconocido que "no están en fase de estabilización", sí están "cerca del control": "Los incendios no están avanzando y estamos trabajando para que en sus perímetros no haya reproducciones", ha proseguido.

Sobre los tres incendios con riesgo para núcleos poblados en la provincia de Lugo, uno en A Pobra do Brollón y otros dos en Folgoso do Courel, ha detallado que "en esas aldeas el peligro ya pasó" y "no hay ninguna posibilidad de que vuelva a reproducirse el fuego" contra esos núcleos.

Ha explicado que en la zona trabajan más de doscientas personas de los equipos contra incendios además de sesenta integrantes de la Unidad Militar de Emergencias y treinta medios aéreos, entre ellos uno llegado desde Zaragoza para ayudar.

El técnico Ramón Recamán ha aclarado que el 90 % de los perímetros está cercado, por lo que espera que durante la jornada de hoy estén todos los incendios estabilizados, aunque existe una importante dificultad por la orografía, con zonas de difícil acceso.

El alcalde de A Pobra do Brollón, José Luis Maceda, ha lamentado los fuegos, si bien ha celebrado que no se han producido daños personales, por lo que ahora ha emplazado a coordinar la labor de recuperación del monte.