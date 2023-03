'Mansplaining' y 'manspreading', los micromachismos que quizá desconoces pero probablemente has sufrido

Este 8 de marzo se celebra un nuevo Día Internacional de la Mujer. Se organizan sesiones educativas, se elaboran vídeos creativos, se comparten citas inspiradoras, se lleva algo morado, se publican historias en redes...Pero muchas veces nos olvidamos de que la igualdad entre hombres y mujeres es algo que hay que cultivar a diario y que posiblemente la amplia mayoría de nosotros caigamos habitualmente en diversos comportamientos a evitar en torno a los micromachismos. Pequeños gestos, actitudes, comentarios y prejuicios que se manifiestan en lo cotidiano colocando a la mujer en una posición inferior al hombre en ámbitos sociales, laborales, jurídicos y familiares. Como el 'Masplaining' y 'manspreading', los micromachismos que quizá desconoces pero probablemente has sufrido (o llevado a cabo).

¿Qué es el 'mansplaining' y cómo evitarlo?

Por 'mansplaining' se entiende la acción de explicar cosas a las mujeres de forma condescendiente. De creerse en una posición de superioridad cuando debate con una mujer por el mero hecho de ser mujer...o al menos transmitir eso a la hora de exponer sus argumentos, incluso cuando la mujer es experta en lo que estamos tratando.

Algunas mujeres se quejan de que muchos hombres progresistas que apoyan la igualdad de género luego no la ponen en práctica en su vida privada. Incurrir en micromachismos como el mansplaining no te convierte directamente en una persona machista, pero existen pautas a rectificar para no terminar siéndolo. No ponerse a la defensiva, escuchar, no dar por supuesto que sabes más del tema y no ser condescendiente y sí empático, aunque sepas más de algo que cualquier persona (hombre y mujer) será un buen punto de partida para conseguirlo.

¿Qué es el 'manspreading' y cómo evitarlo?

Respecto al 'manspreading' la falta de respeto del hombre hacia la mujer llega a través de la disposición del espacio, sobre todo en espacios públicos o transportes. Esa manía que tienen algunos hombres de ocupar el mayor espacio posible para sentirse cómodos, aunque sea a costa de la incomodidad de las mujeres es lo que se conoce como manspreading. Sentarse con las piernas abiertas o estiradas en el autobús o metro, estirándose, incluso usando los dos reposabrazos o no variar tu trayectoria cuando caminas por la calle y no hay espacios para dos personas, sin intentar mantener la distancia de seguridad. Ahí se encuentra la mujer en otra posición de sumisión que no debería ser tal.