Manu Sánchez habla sobre su enfermedad: "No quiero perder el ejercicio que ya he hecho de asumir que me iba a morir"

Manu Sánchez, el reconocido presentador y humorista andaluz, fue el primer invitado del nuevo podcast “Gente Maravillosa”, conducido por Toñi Moreno para Canal Sur.

En la entrevista, Manu habló abiertamente sobre su lucha contra el cáncer y su proceso de recuperación tras la difícil operación a la que se sometió hace unos meses, mostrando una fortaleza y optimismo admirables.

En mayo de 2023, la vida de Manu Sánchez dio un vuelco tras ser diagnosticado con cáncer germinal testicular que se había extendido a los ganglios linfáticos desde el abdomen hasta el cuello. Este diagnóstico le obligó a detener sus proyectos profesionales para centrarse en su salud. A pesar de la gravedad del cuadro, el presentador de 'Tierra de Talento' ha mantenido siempre una actitud positiva.

El humorista fue sometido a una operación quirúrgica de trece horas en Madrid en noviembre de 2024, un procedimiento crucial para controlar la enfermedad. Según los especialistas, la cirugía fue un “éxito total” y permitió dejar limpia la zona afectada, un paso indispensable para su recuperación.

"Lo único que me dolía era no ver crecer a mis niños"

Meses después de esta intervención, Manu ha retomado su actividad profesional, aunque el camino hacia la recuperación no ha terminado. Durante la conversación, Toñi Moreno destacó la admirable actitud del presentador frente a esta difícil etapa.

El humorista narró cómo enfrentó este difícil momento con una actitud llena de realismo. En palabras suyas, “soy otra persona. Soy otro tipo totalmente diferente. Espero o quiero pensar que todavía tengo cosas en común con el Manu de antes de todo este proceso, pero las prioridades, la forma de ver la vida... He asumido que me moría y no quiero perder ese ejercicio que ya he hecho de asumir que me iba a morir”.

Manu explicó que ese proceso de aceptación le llevó a analizar profundamente su vida y a valorar lo que había logrado. “Creo que para tener que irme con menos de 40 años había hecho cosas en la vida que no había hecho gente con 120. Que me faltaban muchas cosas por hacer, por supuesto, pero lo único que me dolía era no ver crecer a mis niños. Pero yo ya asumí que me iba”, confesó. Incluso habló de cómo ese cambio interior le permitió superar celos y preocupaciones triviales, y de su esperanza en que, en un futuro, la persona que acompañe a su pareja pueda cuidar bien de sus hijos: “hasta pensar que en un momento dado, ojalá con quien haga su vida Lorena (su pareja) sea un tío de p... madre porque va a criar a mis hijos. Asumir eso es un cambio interno que da hasta miedo”.

El presentador también hizo gala de su característico humor al relatar una anécdota sobre la operación: “Cuando veo la gente que ha tenido un solo huevo —Hitler, Franco, Napoleón, Enrique VIII, Gengis Kan y Manu Sánchez— digo que tengo que hacer el imperio andaluz y sacar los tanques a la calle. Esto lo está pidiendo a gritos”, bromeó. Sobre la posibilidad de colocarse una prótesis testicular, explicó que decidió no hacerlo: “me comentaron si me ponían una prótesis, lo hablé con mi pareja y dije: "Ahora mismo, ¿para qué quiero yo un huevo de goma?’”.

En cuanto a las secuelas físicas tras la operación, Manu relató que fue un proceso complicado: “Me tuvieron que raspar nervios para quitar lesiones. De los tobillos para abajo tenía los pies dormidos, andaba de memoria. Todo eso se ha ido corrigiendo. Pero nada de lo que me ha pasado físicamente creo que me defina”.

Manu Sánchez, entre la televisión y el teatro

En la actualidad, Manu Sánchez está en plena fase de recuperación y ha vuelto a sus compromisos profesionales. Hace menos de un mes viajó con un equipo a Roma para grabar un documental sobre la participación del Cachorro y la Virgen de la Esperanza de Málaga en el Jubileo de las Cofradías.

También, junto a Jordi Évole, agotó las entradas para el especial que grabarán el 9 de junio en el Cartuja Center CITE de Sevilla, un evento que forma parte de la próxima temporada de ‘Lo de Évole’ y que ha generado gran expectación en Sevilla.

Finalmente, su espectáculo más reciente, “¡Entregamos!”, una propuesta teatral cargada de sinceridad y humor, ha pasado por Sevilla y regresará en varias fechas durante 2025 y 2026, continuando la gira que ya ha conquistado a su público.