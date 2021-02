Qué son las mascarillas elastoméricas y por qué deberías buscarlas

En pleno debate sobre qué tipo de mascarillas hay que utilizar para prevenir el contagio por coronavirus, ha surgido el problema de que las FFP2 tienen un diseño que hace complicado el ajuste a la cara, dejando un pequeño hueco por el que escapan los aerosoles. El ajuste no es perfecto y se pueden producir contagios incluso llevando la mascarilla puesta.

Algunos científicos proponen llevar un ajustador o una doble mascarilla, sin embargo, ambas opciones suponen un gasto extra. El experto mundial en transmisión por aerosoles y profesor en la Universidad de Colorado de los Estados Unidos, José Luis Jiménez, ha propuesto otra solución a esta situación: utilizar mascarillas elastoméricas.

20/ Por ejemplo Envomask https://t.co/mTHoOa5Wgm, que he empezado a usar yo ahora. (Hay muchos otros tipos) Noto que sellan mucho mejor, y mas consistentemente, y menos cansadas de llevar. A medio plazo creo que se impondrán, y N95 actuales serán una reliquia del pasado. pic.twitter.com/j3BA8YBtty — Jose-Luis Jimenez (@jljcolorado) February 1, 2021

Estas protecciones no son de uso habitual y no se suelen encontrar en farmacias o supermercados. Según Jiménez, estas mascarillas utilizan material N95, uno de los más eficaces porque tiene capacidad de filtrado de las partículas del 95 por ciento y, además, disponen de silicona para que el ajuste sea mucho mejor. Por ello, no quedan huecos por los que puedan escapar los aerosoles, haciendo que la mascarilla elastomérica sea mucho más eficaz que una de tipo FFP2.

¿Dónde comprar mascarillas elastoméricas?

Asimismo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) aconsejaban en abril de 2020 mediante un estudio el uso de estas mascarillas elastoméricas, señalando que soportan múltiples limpiezas y se pueden reutilizar en numerosas ocasiones. Las FFP2 duran mucho tiempo pero también están limitadas.

Para adquirirlas en España, hay que buscar a la compañía multinacional estadounidense 3M, la cual comercializa mascarillas elastoméricas en el país. Se pueden comprar en la web pero no se indica que su uso esté dirigido a evitar contagios de patógenos como el coronavirus. El precio de esta marca oscila entre los 17 y los 22 euros por cada mascarilla.

Hay que recordar que el debate en torno al uso de las mascarillas lleva mucho tiempo en la sociedad porque la mayoría de las personas utilizan las de tela o las quirúrgicas. Después, se comenzó a hablar de las FFP2; el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, recomendó usar las FFP3 y, ahora, el científico español José Luis Jiménez apuesta porque, a medio plazo, se normalicen las elastoméricas.