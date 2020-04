Mascarillas y guantes, ¿son necesarios para salir a la calle?

Las pautas recomendadas para evitar contagiarse de coronavirus son lavarse las manos a menudo, no tocarse la cara, cubrirse la boca al toser y estornudar con el codo o con un pañuelo desechable de un solo uso y mantener una distancia interpersonal de, al menos, un metro. Pero, ¿qué ocurre si se necesita salir a la calle? ¿hay que usar guantes y mascarillas para protegerse del SARS-COV-2? Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), estos instrumentos son innecesarios, pero existen excepciones.

Las personas sanas, que no presenten síntomas ni tengan a cargo a ningún enfermo de covid-19, no tienen por qué recurrir a estos protectores. Utilizar mascarillas en estas circunstancias significaría "malgastarlas" y sus existencias se están agotando, por lo que la OMS apela a la sensatez e invita a no "derrocharlas".

Un reciente informe técnico de esta organización asegura que no se ha demostrado que el SARS-COV-2 se transmita por el aire. No obstante, sí se contagia a través de las microgotas que puede esparcir un enfermo de coronavirus al estornudar o toser. De ahí la necesidad de que cualquier persona con síntomas utilice mascarilla, para evitar diseminar el virus, y de establecer una distancia prudencial pues, en estos casos, el contacto persona a persona sí podría constituir un riesgo.

En caso de padecer el Covid-19 hay que ser precavidos y tener en cuenta que las superficies pueden retener trazas del virus si se las impregna al tocarlas. Estos restos permanecerían activos un tiempo después de haberse establecido el contacto con el enfermo, por lo tanto, cualquier persona sana que, inmediatamente después de rozar ese objeto se tocase la boca, nariz u ojos podría contagiarse.

Aquí el uso de guantes de látex o nitrilo podría parecer lo más lógico pero, por el contrario, la OMS lo desaconseja. Asegura que "lavarse las manos con frecuencia proporciona más protección ‎frente al contagio" ya que, "si uno se toca la cara ‎mientras los lleva, la contaminación pasa del guante a la cara y puede ‎causar la infección".

La constante exposición del personal sanitario hace que para este sector guantes, mascarillas y otros EPIS como gafas y batas sean absolutamente imprescindibles para evitar enfermar.