¿Has visto ya coches con matrícula azul por las calles?

Seguramente ya habrás visto muchos vehículos con una llamativa matrícula azul, exactamente igual que el resto de placas, pero con el fondo de color azul y las cifras y números de color blanco. Siendo avispados no es muy difícil darse cuenta de que la mayoría son taxis. Pero también existen coches que la llevan y no son blancos ni llevan la banda distintiva de la ciudad con el escudo del municipio y la licencia. Suelen ser negros y elegantes y no son otros que los VTC (Uber y Cabify) que operan en las distintas ciudades del país.

Las matrículas azules son obligatorias para Taxis y VTC desde el pasado 1 de agosto, día en el que entró en vigor la Orden minsterial que fue publicada en el BOE tras su aprobación en el Consejo de ministros.

El BOE recoge las modificaciones en varios anexos del Reglamento General de Vehículos, entre los que se encuentra esta modificación de la matrícula para estos vehículos. La misma Orden recoge que la placa delantera de estos vehículos seguirá siendo de color blanco y los caracteres de color negro.

Los vehículos mencionados tienen un plazo de un año para que los titulares de los vehículos matriculados con anterioridad a la entrada en vigor de esta orden puedan cambiar la placa de matrícula trasera actual por la de color azul. Los matriculados desde el 1 de agosto ya están obligados a llevarla.