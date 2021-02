"El mayor peligro de contagio en el supermercado está en el aire, no en los envases"

Hace poco más de dos meses algunos estudios en Reino Unido apuntaban a los supermercados como importantes focos de contagio para el coronavirus. Desde que se inició la pandemia, y durante los meses de confinamiento, total y parcial, ir a los supermercados se ha convertido en una de las actividades más habituales en todos los ciudadanos. Sin embargo no está demostrado que sea un foco de contagio, ni mucho menos.

Con la evolución del virus el comportamiento de las personas en estos lugares ha ido evolucionando, siempre marcado por la precaución: evitar el contacto, minimizar el tiempo de permanencia en el interior del establecimiento y adoptar todas las medidas de seguridad.

El mayor peligro de contagiarse en un supermercado está en el aire que se respira dentro de él y no en las superficies que se tocan, según el científico español José Luis Jiménez, profesor de la universidad de Colorado (Estados Unidos) y uno de los grandes expertos mundiales en la transmisión por aerosoles.

[CONTACTO INTERNACIONAL]#COVID19 Papel preponderante de los aerosoles."Las superficies se pensaba que contagiaban mucho y ahora se sabe que es mucho más fácil contagiarse por el aire", Dr. José Luis Jiménez🔗https://t.co/ZvwJlbwdHn🔴Facebook Live: https://t.co/PF2AsoYmwn pic.twitter.com/TF7gDkshCi — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) February 8, 2021

El riesgo cero no existe, pero de ahí a evitar ir al supermercado, hay un trecho. No se tienen grandes evidencias de brotes en supermercados, ya que los resultados apuntaban que los contagiados habían ido al supermercado pero no podía asegurarse de que se contagiaran allí, o que transmitieran el virus a otras personas cuando acudieron a hacer la compra.

José Luis Jiménez: "Si uno va al supermercado, el peligro no está en las bolsas que trae, el peligro está en el aire que uno respira en el supermercado"

"Si uno va al supermercado, el peligro no está en las bolsas que trae, el peligro está en el aire que uno respira en el supermercado. Y lo que uno necesita es estar el menor tiempo posible en el supermercado, mejor ventilado, y con una mascarilla muy bien puesta”, asegura el Dr. José Luis Jiménez en una entrevista a ABC TV Paraguay.

¿Qué medidas adoptar en los supermercados?

El uso de mascarilla en sitios cerrados es obligatorio, debemos intentar pasar poco tiempo allí y evitar juntarnos con mucha gente, sobre todo en un supermercado en el que no hay un buen sistema de ventilación. No hay ningún sitio con riesgo cero, pero en el supermercado no hay riesgo máximo ni es un gran foco porque no se combinan los principales factores de contagio. ¿Cómo evitar entonces el posible contagio en el supermercado? No hay que volverse loco limpiando y desinfectando todo como nos hicieron ver en aquellos meses de confinamiento total, pero sí seguir lavándose las manos y asegurarse de que el sitio que visita tiene la ventilación adecuada, así como hacer un buen uso de las mascarillas.

Estudios de la OCU

La reflexión del Dr. Jiménez llega meses después de que desde la OCU se analizara la presencia de coronavirus sobre la superficie de alimentos y otros productos de gran consumo. Los resultados revelaron la ausencia total de restos de coronavirus. Así, la recomendación desde este organismo sigue siendo la misma: mantener la distancia de seguridad, usar guantes y mascarilla, y evitar tocarse la cara.