Mercadona aclara la única vía para solicitar empleo en sus establecimientos

Mercadona ha confirmado oficialmente cuál es el único método válido para solicitar empleo en sus establecimientos, oficinas y centros logísticos. La cadena de distribución española, que cuenta con más de 1.600 tiendas en España, ha querido dejar claro a través de su web oficial cuáles son los canales que utiliza para gestionar las candidaturas laborales, despejando así las dudas de miles de personas interesadas en formar parte de su plantilla.

Según ha comunicado la empresa presidida por Juan Roig, la única forma de optar a un puesto de trabajo en sus supermercados es mediante la creación de un perfil en su Portal de Empleo oficial. Mercadona ha sido tajante al aclarar que en ningún caso gestiona solicitudes recibidas por vía telefónica, correo electrónico, redes sociales o a través de su formulario general de contacto con clientes, canales que muchos aspirantes utilizaban erróneamente hasta ahora.

Esta aclaración llega después de que, en abril de 2024, la compañía implementara un cambio radical en su sistema de gestión de candidaturas, lanzando un portal de empleo completamente renovado. Esta nueva plataforma se caracteriza por ofrecer una experiencia más intuitiva y ágil para los usuarios, permitiéndoles crear un único perfil personal que permanece activo en el sistema y recibir propuestas laborales adaptadas a sus preferencias profesionales.

El nuevo proceso de selección de Mercadona

El cambio implementado por Mercadona supone un antes y un después en su política de contratación. Con el antiguo sistema, los candidatos debían repetir todo el proceso de inscripción para cada vacante que les interesara, introduciendo nuevamente sus datos personales y profesionales en cada ocasión. Esta redundancia generaba frustración entre los solicitantes y hacía menos eficiente el proceso de selección.

Con el portal renovado, cualquier persona interesada en formar parte de la plantilla de Mercadona puede crear un único perfil que permanece activo en la base de datos de la empresa. Los candidatos tienen la opción de subir su currículum directamente, conectar su perfil de LinkedIn o introducir manualmente su información profesional. Además, pueden indicar sus preferencias respecto a tipo de jornada, modalidad de contrato, ubicación geográfica y área específica de interés dentro de la compañía (Tienda, Bloque Logístico, Mercadona Online, Mercadona IT u Oficinas centrales).

Esta evolución en el sistema permite a la empresa tener catalogados todos los perfiles disponibles e identificar oportunidades laborales de manera más efectiva. Así, el departamento de Recursos Humanos puede contactar proactivamente con aquellos candidatos cuyo perfil encaje con alguna vacante, independientemente de si estos se han inscrito previamente en una oferta específica o no.

Otra de las ventajas destacables del nuevo portal es que los usuarios pueden consultar en tiempo real el estado de sus candidaturas, eliminando la incertidumbre habitual en los procesos de selección. Además, la plataforma ofrece vídeos explicativos que muestran cómo es el día a día en los diferentes puestos de trabajo, ayudando a los interesados a comprender mejor la dinámica laboral de la compañía antes de postularse.

Condiciones salariales y beneficios para los empleados

Mercadona se ha caracterizado por ofrecer condiciones laborales por encima de la media del sector de la distribución. Los nuevos empleados que se incorporan con contrato a jornada completa (40 horas semanales) reciben un salario de 1.685 euros brutos mensuales durante su primer año en la empresa. Esta remuneración va incrementándose con la antigüedad, hasta alcanzar los 2.280 euros brutos mensuales para aquellos trabajadores que llevan más de cuatro años en la compañía.

Estos datos confirman que la política retributiva de Mercadona se sitúa aproximadamente un 27% por encima del Salario Mínimo Interprofesional vigente en España, reflejando el compromiso de la empresa con la mejora continua del poder adquisitivo de su plantilla. De hecho, en su última revisión salarial, la compañía incrementó los sueldos en un 8,5%, superando en más de cinco puntos el Índice de Precios al Consumo (IPC).

Otro de los aspectos destacables de la política de compensación de Mercadona es el reconocimiento al cumplimiento de objetivos mediante el reparto de primas. Los empleados con menos de cuatro años de antigüedad reciben una mensualidad extra, mientras que aquellos que superan este tiempo en la empresa perciben dos mensualidades adicionales. A estas primas habituales, en 2025 se ha sumado una gratificación extraordinaria como consecuencia de los buenos resultados obtenidos por la compañía durante el ejercicio anterior.

Mercadona como referente en el sector de la distribución

Con más de 95.000 empleados en España y Portugal, Mercadona se ha consolidado como uno de los mayores empleadores privados del país. La empresa valenciana fundada en 1977 ha revolucionado el sector de la distribución alimentaria con su modelo de calidad total, que pone el foco tanto en la satisfacción del cliente como en el bienestar de sus trabajadores.

Su política de recursos humanos se basa en la estabilidad laboral, la formación continua y la promoción interna, lo que ha permitido a la compañía mantener una baja rotación de personal en comparación con otras empresas del sector. Según datos de la propia empresa, más del 85% de su plantilla cuenta con contrato indefinido, y aproximadamente el 60% de los puestos de responsabilidad son cubiertos mediante promoción interna.

La transparencia que Mercadona está implementando en sus procesos de selección, como demuestra esta clarificación sobre los canales oficiales para solicitar empleo, forma parte de su estrategia de posicionamiento como empleador de referencia en el mercado laboral español.

¿Qué tipos de perfiles busca Mercadona?

Aunque la mayoría de las vacantes que ofrece Mercadona están relacionadas con la atención al cliente y la gestión de productos en sus supermercados, la diversificación de sus líneas de negocio ha ampliado significativamente el abanico de perfiles profesionales que demanda la compañía.

Los perfiles más solicitados para sus tiendas incluyen personal de caja, reponedores, especialistas en productos frescos (pescadería, carnicería, horno, etc.) y coordinadores de sección. En sus bloques logísticos, la empresa busca principalmente operarios de almacén, técnicos de mantenimiento y conductores.

Con la expansión de Mercadona Online, su servicio de compra por internet, han aumentado las ofertas relacionadas con el comercio electrónico y la preparación de pedidos. Por su parte, Mercadona IT demanda cada vez más perfiles tecnológicos como desarrolladores, analistas de datos y especialistas en ciberseguridad.

En sus oficinas centrales, ubicadas en Valencia, la compañía incorpora regularmente profesionales de áreas como marketing, finanzas, recursos humanos, comunicación y relaciones institucionales, entre otras.