A milímetros de una tragedia: un árbol de 3.000 kilos parte un coche en dos y la conductora sobrevive

Una conductora de 20 años resultó ilesa tras sufrir un aparatoso accidente de tráfico este miércoles en en Galicia, cuando un pino de enormes dimensiones cayó sobre su vehículo mientras circulaba por la carretera EP-8002.

El árbol, con un peso estimado de 3.000 kilos, partió prácticamente en dos el turismo, pero la joven logró salir con vida del siniestro. Fue trasladada al hospital de Pontevedra sin heridas de gravedad aparentes, según informó La Voz de Galicia.

El suceso tuvo lugar sobre las 15.00 horas en el lugar de Santo Andre de Cesar, en plena borrasca Nils que azota la provincia de Pontevedra con fuertes vientos y lluvias intensas. Una ráfaga de viento derribó el árbol sobre la calzada justo cuando la joven pasaba con su Dacia de color azul. Regresaba de su trabajo y se encontraba cerca de su domicilio cuando el tronco impactó contra el automóvil. La conductora mantuvo la consciencia en todo momento y fue ella misma quien alertó al 112, ya que tenía dificultades para abandonar el vehículo por sus propios medios.

La víctima relató a los equipos de emergencia que quedó atrapada entre el tronco del pino y la parte delantera del habitáculo. El árbol cayó sobre el reposacabezas y tumbó los asientos del turismo. Según los testimonios recogidos, fueron milímetros los que separaron a la conductora de un desenlace fatal. Los servicios de socorro que acudieron al lugar señalaron que la ansiedad y el shock emocional parecían más intensos que las lesiones físicas sufridas.

Al lugar del accidente se desplazaron Emerxencias de Cuntis, Protección Civil y Policía Local de Caldas de Reis. También participaron en las labores de rescate los Bombeiros de O Salnés y un destacamento de la Guardia Civil de Tráfico. Todos los efectivos coincidieron en destacar la extraordinaria fortuna de la joven al sobrevivir al impacto de un árbol de tales dimensiones.

Consecuencias de la borrasca Nils

La provincia de Pontevedra registra este miércoles condiciones meteorológicas adversas por el paso de la borrasca Nils, con vientos que dificultan la circulación peatonal y vehicular. Las ráfagas intensas han provocado la caída de árboles en distintos puntos de la geografía gallega, generando situaciones de riesgo para la población.