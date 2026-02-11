La Guardia Civil de Teruel investiga al conductor de un camión como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, tras recibir un vídeo en el que se observa un adelantamiento temerario que estuvo a punto de provocar una colisión frontal con un turismo.

En la grabación se aprecia cómo el vehículo articulado adelanta a otro camión y a un segundo vehículo en un tramo ascendente, con cambio de rasante próximo y en curva, pese a la señalización de prohibido adelantar y la visibilidad reducida. En sentido contrario circulaba un turismo cuyos ocupantes fueron puestos en grave peligro.

Los hechos ocurrieron a mediados de septiembre en el kilómetro 192 de la carretera N-232, sentido Vinaroz, en el término municipal de Quinto de Ebro. El conductor, residente fuera de Aragón, ha sido identificado y se han instruido diligencias remitidas al Juzgado de Guardia de Zaragoza.

El delito de conducción con temeridad manifiesta puede conllevar penas de prisión de seis meses a dos años y la retirada del permiso de conducir de uno a seis años.