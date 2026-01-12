La Moneda de 1 peseta de Alfonso XII que alcanza los 3.500 euros en el mercado numismático

Una moneda de 1 peseta de Alfonso XII acuñada en 1881 se ha convertido en una de las piezas numismáticas más codiciadas del mercado español, alcanzando valoraciones superiores a los 3.500 euros en subastas especializadas. Esta moneda, que dejó de circular hace más de dos décadas junto al resto de pesetas, ocupa actualmente el quinto puesto en el ranking de las monedas de 1 peseta mejor valoradas por expertos coleccionistas.

La clave del elevado valor de esta peseta histórica reside en un detalle específico: las estrellas 18-81 que aparecen en la pieza. Esta variante concreta marca la diferencia respecto a otras monedas del mismo período que, pese a resultar aparentemente idénticas, no alcanzan cifras similares en el mercado de coleccionismo. La pieza comparte protagonismo con otras pesetas históricas que han llegado a superar los 7.000 euros en transacciones entre coleccionistas profesionales.

El récord de venta de esta moneda se registró en 2017, cuando un ejemplar en calidad SC- (Sin Circular menos) se adjudicó al mejor postor por 3.600 euros. En subastas posteriores, ejemplares con grados de conservación inferiores han alcanzado precios que oscilan entre los 900 y los 2.800 euros, según registros de plataformas especializadas en numismática y de eBay.

Características de la moneda de Alfonso XII de 1881

Durante el reinado de Alfonso XII, entre 1874 y 1885, se acuñaron diversos modelos de monedas de 1 peseta. El diseño que despierta mayor interés entre coleccionistas presenta el retrato del monarca mirando hacia la izquierda, con bigote y barba característica de la época, acompañado de la leyenda "ALFONSO XII POR LA G. DE DIOS".

El reverso de la pieza muestra el escudo coronado de España con las columnas de Hércules y la inscripción "REY CONSTL. DE ESPAÑA", junto al valor facial de la moneda y las siglas "MSM", que corresponden a las iniciales del grabador Manuel Mariano Salas. La moneda está fabricada en plata de ley de 835 milésimas, presenta un diámetro de 23 milímetros y un peso de 5 gramos.

Aunque la tirada de esta moneda fue relativamente elevada, con casi 800.000 unidades acuñadas, el factor determinante para su valoración actual es el estado de conservación. Las piezas que se han mantenido en mejor estado, sin apenas señales de circulación o desgaste, son las que alcanzan las cotizaciones más altas en el mercado numismático.

El mercado de la numismática en España

El coleccionismo de monedas antiguas ha experimentado un crecimiento notable en España durante las últimas décadas. Las pesetas, especialmente aquellas acuñadas durante el siglo XIX, se han revalorizado significativamente entre aficionados y profesionales del sector. El valor numismático de una moneda depende de múltiples factores: la rareza de la pieza, su estado de conservación, la demanda del mercado y los errores de acuñación.

Las casas de subastas especializadas y las plataformas online han facilitado la compraventa de estas piezas históricas. Expertos numismáticos recomiendan realizar tasaciones profesionales antes de vender cualquier moneda antigua, ya que detalles aparentemente insignificantes pueden multiplicar su valor de forma considerable. El caso de la peseta de 1881 con estrellas 18-81 ejemplifica perfectamente esta situación.

Dónde buscar monedas de valor en casa

Especialistas en numismática sugieren revisar cajones antiguos, carteras heredadas de familiares y cajas fuertes que puedan contener monedas guardadas durante décadas. Muchas familias españolas conservan todavía colecciones de pesetas sin conocer su valor real en el mercado actual. No todas las monedas de 1 peseta tienen un valor elevado, pero identificar aquellas con características especiales puede resultar en un descubrimiento económicamente relevante.

Para verificar la autenticidad y el estado de conservación de una moneda, se recomienda acudir a numismáticos profesionales o casas de subastas reconocidas. Estos expertos pueden determinar con precisión el grado de conservación de la pieza y ofrecer una estimación de su valor en el mercado actual.

Qué es la numismática y su importancia histórica

La numismática es la disciplina que estudia las monedas y medallas, tanto desde una perspectiva histórica como coleccionista. Esta ciencia auxiliar de la historia permite conocer aspectos económicos, políticos y culturales de diferentes épocas a través del análisis de las piezas monetarias. Las monedas actúan como documentos históricos que reflejan el contexto en el que fueron acuñadas.

En España, la numismática cuenta con una larga tradición que se remonta a siglos atrás. Las monedas españolas, desde las acuñadas durante el Imperio Romano hasta las pesetas del siglo XX, constituyen un patrimonio histórico y cultural de gran relevancia. Coleccionistas y estudiosos valoran estas piezas no solo por su precio en el mercado, sino por su capacidad de testimoniar períodos históricos concretos.

¿Cómo saber si una moneda de 1 peseta tiene valor?

Para determinar si una moneda de 1 peseta posee valor numismático, es necesario examinar varios aspectos. En primer lugar, hay que identificar el año de acuñación y las estrellas que aparecen en la pieza, ya que ciertas combinaciones son más raras y, por tanto, más valiosas. En segundo lugar, el estado de conservación resulta fundamental: cuanto menos desgaste presente la moneda, mayor será su cotización.

También conviene verificar si existen errores de acuñación, variantes en el diseño o características poco comunes que puedan incrementar el valor de la pieza. Las monedas de plata, como la peseta de Alfonso XII de 1881, suelen tener mayor valor que las fabricadas en otros metales, aunque esto no es una regla absoluta en el mercado numismático.

¿Qué otras pesetas tienen un alto valor?

Además de la moneda de 1 peseta de 1881 con estrellas 18-81, existen otras pesetas que alcanzan valoraciones elevadas en el mercado. Algunas piezas de 5 pesetas de plata, conocidas como "duros", han superado los 7.000 euros en subastas. Las monedas del período de la Segunda República también despiertan gran interés entre coleccionistas debido a su rareza y contexto histórico.

Las pesetas acuñadas durante la Guerra Civil española, así como aquellas de tiradas limitadas o con errores de acuñación, forman parte de las más cotizadas. Cada período histórico tiene sus piezas estrella, y el conocimiento especializado resulta imprescindible para identificarlas correctamente.

¿Dónde vender monedas antiguas de forma segura?

Para vender monedas antiguas de forma segura, se recomienda acudir a casas de subastas especializadas en numismática que ofrezcan garantías y transparencia en las transacciones. Estas entidades cuentan con expertos que pueden tasar correctamente las piezas y ponerlas en contacto con compradores especializados. También existen plataformas online reconocidas, aunque conviene verificar la reputación del sitio antes de realizar cualquier operación.

Los numismáticos profesionales y las tiendas especializadas constituyen otra opción para la venta de monedas antiguas. Es aconsejable solicitar varias valoraciones antes de tomar una decisión, ya que los precios pueden variar según la demanda del momento y el interés particular de cada comprador potencial.