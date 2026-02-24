Muere a los 34 años Jordan James Parke, el 'influencer' que gastó 150.000 dólares en cirugías para parecerse a Kim Kardashian

Jordan James Parke ha muerto a los 34 años en Londres en circunstancias que permanecen bajo investigación policial. El influencer británico, reconocido mediáticamente por su aparición en el reality 'Botched' (Chapuzas Estéticas), era conocido por haberse sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas para emular la apariencia de Kim Kardashian, a quien consideraba "la mujer más hermosa del mundo".

Las autoridades londinenses recibieron una llamada de emergencia alertando de un hombre inconsciente en Lincoln Plaza. Los servicios sanitarios se desplazaron inmediatamente al lugar, pero únicamente pudieron certificar el fallecimiento del joven. La Policía ha realizado dos detenciones por presunto homicidio involuntario, aunque ambas personas fueron puestas en libertad bajo fianza mientras continúan las pesquisas. Los investigadores sospechan que la muerte podría estar relacionada con algún procedimiento cosmético realizado recientemente.

Según informaciones recogidas por ITVNEWS, la Policía ha declarado que "la muerte se considera inexplicable y se está llevando a cabo una investigación para determinar todas las circunstancias". Los agentes aguardan los resultados de la autopsia, que se realizará próximamente para esclarecer las causas del deceso.

Parke se había autoproclamado como el 'Rey de los labios' tras gastar más de 150.000 dólares en cirugías plásticas con el objetivo de parecerse a su ídolo, Kim Kardashian. Su radical transformación física le convirtió en una figura mediática que participó en diversos programas televisivos, destacando su paso por el reality estadounidense especializado en intervenciones estéticas fallidas.

El propio Jordan James Parke había sido arrestado previamente y puesto en libertad bajo fianza bajo sospecha del homicidio de Alice Webb, quien falleció en septiembre de 2024 tras someterse a un levantamiento de glúteos brasileño. Parke fue detenido en relación con dicha muerte y debía responder a la fianza en marzo de 2026. No obstante, nunca llegó a ser acusado formalmente de ningún delito relacionado con aquel suceso.