Muere atropellado Noe, un niño de 13 años que participaba en la limpieza de playas en Lanzarote

Noe Ruckstuhl, un niño de 13 años que formaba parte del colectivo ecologista Lanzarote Limpia, falleció el pasado 21 de enero tras permanecer nueve días hospitalizado en Portugal. El menor, de origen suizo pero residente durante la mayor parte de su vida en Lanzarote, sufrió un atropello cuando volvía del colegio en bicicleta a su domicilio, donde se había mudado con su familia hace aproximadamente un año.

Según ha informado la prensa local de Lanzarote y el diario La Provincia, el joven fue atendido por los servicios de emergencia en una carretera cercana a su vivienda. Sus padres, Tobi y su mujer, observaron desde su ventana la llegada de los sanitarios sin imaginar que el accidentado era su hijo. Al comprobar que Noe no respondía al teléfono, acudieron al lugar del siniestro donde lo encontraron siendo asistido por el personal médico.

Graves lesiones sufridas en el accidente

El menor presentó daños severos en el cerebro, la cadera y otras partes del cuerpo tras el impacto. Fue sometido a una intervención quirúrgica de aproximadamente cuatro horas y permaneció en coma durante los nueve días que duró su hospitalización. "Sabíamos que su estado era muy grave, pero nunca pensamos que iba a morir", declaró su padre Tobi al diario La Provincia, describiendo la incertidumbre que atravesó la familia mientras se aferraban a la esperanza de su recuperación. Finalmente, las lesiones resultaron irreversibles y el joven falleció.

Su labor como voluntario ecologista en Lanzarote

Noe Ruckstuhl formaba parte de Lanzarote Limpia, un colectivo ciudadano independiente dedicado a la protección de las playas y zonas naturales de la isla canaria. El menor participaba activamente en la recogida de residuos, plásticos y basura del litoral, contribuyendo a fomentar la conciencia ecológica entre la población. Aunque la familia se trasladó a Portugal, Noe regresaba cada verano a la casa que sus padres conservan en Mala, donde junto a su hermano participaba en las batidas de limpieza. Playas como Famara o Papagayo se han beneficiado del trabajo de estos voluntarios. Además, el joven también realizaba fotografías para documentar y difundir los resultados de las actividades de limpieza.

Donación de órganos y homenaje póstumo

Tras su fallecimiento, los órganos de Noe fueron donados para salvar otras vidas, algo que sus padres consideran como un consuelo y que lo convierte, según sus propias palabras, en "un héroe".

El colectivo Lanzarote Limpia ha convocado una jornada de limpieza el domingo 8 de febrero a las 10:00 horas en la playa de Tía Vicenta para honrar su memoria. "Celebraremos el legado de nuestro pequeño Noe. Sacar muchas fotos para plasmar lo que un grupo de personas maravillosas logran cuando unen sus fuerzas", han comunicado desde la cuenta de Instagram del colectivo, acompañando el mensaje con una imagen del joven haciendo una fotografía con su cámara.