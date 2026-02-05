Muere la oceanógrafa y bióloga marina Josefina Castellví a los 90 años
Fue directora de la primera base científica española en la Antártida
Tres candidatas a especie en extinción
La oceanógrafa y bióloga marina Josefina Castellví (Barcelona, 1935), directora de la primera base científica española en la Antártida, falleció este lunes a los 90 años. La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha lamentado su "pérdida" y le ha agradecido todo su legado en un apunte en X. "Su legado científico, social y en favor de la sostenibilidad perdurará", ha dicho Paneque.
Licenciada en 1957 y doctora en ciencias biológicas por la Universitat de Barcelona en 1969, trabajó desde el año 1960 en el Institut de les Ciències del Mar y fue delegada del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Catalunya del 1984 al 1986.
A partir de 1984 participó en la organización de la investigación en la Antártida y colaboró en la instalación de la Base Antártica española Juan Carlos I en la isla Livingstone, de la cual fue jefa del 1989 al 1997.
Del 1989 al 1995 dirigió en Madrid el programa Nacional de Investigación Antártica y del 1994 al 1995 dirigió el Institut de Ciències del Mar.
Castellví fue galardonada con la Medalla d'Or de la Ciutat de Barcelona en 1994, la Creu de Sant Jordi en 2003, el Premi de Medi Ambient del IEC en 2006, el Premi Nacional del CONCA en 2013 y la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya en 2021.
