Mueren cinco jóvenes en el incendio de un trastero en Manlleu (Barcelona) que servía de lugar de reunión

Bomberos y agentes de policía ante el edificio donde se ha producido el incendio.

El trastero situado en la azotea de un edificio de Manlleu (Barcelona) en el que la noche del lunes murieron cinco adolescentes en un incendio era utilizado como un lugar de reunión y no estaba habilitado como vivienda, como habían informado en un primer momento los servicios de emergencias.

Así lo han indicado a Efe fuentes de los Mossos d'Esquadra, que detallan que las cinco víctimas son jóvenes, aunque todavía no se han determinado sus edades ni nacionalidad ya que se está a la espera de su plena identificación.

La identificación de los cinco fallecidos en este trastero de un edificio ubicado en la calle Montseny de Manlleu se completará durante la mañana de este martes pues alguno de los cuerpos estaba calcinado, aunque se tiene la certeza de que todos ellos eran jóvenes y algunos serían menores de edad.

Además de las cinco víctimas mortales, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que movilizó a once ambulancias y a dos equipos de apoyo psicológico, ha elevado a cinco los heridos en este incendio, de los que cuatro, con carácter leve, fueron dados de alta en el lugar y otra persona, también leve, rechazó ser trasladada a un centro sanitario.

Los Bomberos de la Generalitat recibieron el aviso a las 21:10 después de que varios residentes llamaran al 112 avisando de un incendio en el piso superior de un edificio de cinco plantas y la presencia de humo en la escalera.

Los bomberos activaron hasta 13 dotaciones que, a su llegada, encontraron el edificio totalmente desalojado.

El incendio se dio por extinguido a las 21:41 y fue en ese momento cuando se localizó la primera víctima, una persona en parada cardiorrespiratoria.

Los bomberos agilizaron al máximo los trabajos de búsqueda de personas y en el trastero encontraron cuatro cuerpos más.

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para determinar las causas que han originado este incendio, que sería accidental.

Para esclarecer las causas, el equipo del área científica de los Mossos d'Esquadra trabaja desde la noche de este lunes en el lugar y a primera horas de este martes se han desplazado también efectivos de la unidad central de instrucciones oculares.