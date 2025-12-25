Dos muertos por agresiones con arma blanca esta Nochebuena en Madrid

Un joven de 17 años en Puente de Vallecas y un varón de 63 años en Chamberí han puesto esta Nochebuena ambos por heridas de arma blanca, según ha informado Emergencias Madrid.

El primer caso fue en la calle Lagartera de Puente de Vallecas a las 02:00. Al llegar los sanitarios del Samur-Protección Civil encontraron un chico de 17 años estaba en parada cardiorrespiratoria con un hemitórax izquierdo.

Agentes de Policía Nacional acudieron a la zona alertados por una pelea entre dos grupos de personas, según ha trasladado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

Allí encontraron a la víctima y agentes comenzaron a realizarle maniobras RCP que continuaron posteriormente los sanitarios del Samur, que llegaron, incluso, a hacer una toracotomía -abrir el tórax y masajear el corazón directamente-.

A pesar de los esfuerzos, no ha sido posible revertir la parada y han confirmado el fallecimiento. Una psicóloga de Samur ha atendido a un familiar que ha llegado hasta allí.

Policía Nacional desplegó un dispositivo especial de búsqueda que permitió localizar en las inmediaciones a otro hombre también participante en la pelea por la parte contraria, el cual presentaba heridas de arma blanca, quedando detenido tras ser asistido pro los sanitarios. El otro presunto autor fue detenidos en la Comisaría de Vallecas.

En el lugar se personaron agentes del DEVI de Policía Científica, de la Brigada Provincial de Información y del Grupo VI de Homicidios, quienes se hacen cargo de la investigación.

Fallecido en Chamberí

El segundo fallecido por agresión por arma blanca fue alrededor de las 5.40 horas en la calle Alonso Cano. Al llegar los sanitarios encontraron al hombre de 63 años con varias heridas y en parada cariorrespiratoria que no pudieron revertir los equipos de Samur-Protección Civil, que solo pudieron confirmar el fallecimiento.

La Policía Nacional fue alertada de un varón tendido en la vía pública y en el lugar se personaron agentes del DEVI de Policía Científica y del Grupo VI de Homicidios, quienes se hacen cargo de la investigación.

El tercer suceso grave de esta Nochebuena se produjo a las 19:00, un accidente en la M-31, tras el que un conductor de 31 años quedó atrapado. Una ambulancia del Summa 112 comenzó la atención hasta la llegada de los equipos de Samur-PC.

Bomberos del Ayuntamiento de Madrid rescataron a la víctima del interior del vehículo, que tuvo que ser intubada y trasladada politraumatizada con preaviso al 12 de Octubre.

Los ocupantes del segundo vehículo sufrieron lesiones leves, uno no requirió traslado y otro fue trasladado por Samur al Hospital Universitario Gregorio Marañón con contusiones. Guardia Civil realiza el atestado e investiga las circunstancias.