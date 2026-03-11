Una notaria aclara qué entiende Hacienda por vivienda habitual: "No basta con estar empadronado"

La noción de 'vivienda habitual' puede parecer muy sencilla a priori: el lugar donde una persona reside y tiene su domicilio familiar. Sin embargo, como explica la notaria María Cristina Clemente, esta definición no siempre es tan evidente para Hacienda. "No basta con esta empadronado", advierte en redes sociales (@notariabuendia); la Administración evalúa distintos factores para determinar si realmente se trata de la residencia principal.

En este contexto, comprender qué se considera vivienda habitual es clave para aquellos que quieren beneficiarse de los incentivos fiscales asociados, ya sea en la compra, la venta o la correspondiente deducción en la declaración de la renta. Según la experta, cada situación debe analizarse por separado, atendiendo a la jurisprudencia, que establece los criterios empleados por parte de Hacienda en la práctica.

Beneficios fiscales y requisitos para la vivienda habitual

"No todo vale para demostrar que una vivienda es habitual", afirma María Cristina Clemente. "Hacienda estará muy atenta a tus consumos de luz". Precisamente, este es uno de los aspectos más importantes a la hora de respaldar esta condición. De acuerdo con la notaria, es importante que lo tengan en cuenta aquellas personas que quieran acogerse a ciertos beneficios fiscales, como:

Aplicar el tipo reducido al comprar una vivienda.

Deducir la vivienda en la declaración de la renta si se adquirió antes del 1 de enero de 2013.

Beneficiarse de la exención de la ganancia patrimonial en la venta por reinversión en otra vivienda habitual.

Acceder a beneficios fiscales especiales por ser mayor de 65 años.

"Primero, no basta con estar empadronado en la vivienda para que se considere vivienda habitual. Así lo entendió la Dirección General de Tributos en su consulta vinculante de 21 de diciembre de 2013", informa Clemente. "Y segundo, porque los tribunales han dado la razón a Hacienda cuando niega beneficios fiscales a viviendas con bajos consumos de electricidad".

En concreto, la notaria hace referencia a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Aragón, fechada el 6 de octubre de 2025, según la cual debe existir un consumo mínimo medio superior a 1.000 kW/h para que la vivienda sea considerada habitual.

¿Cuáles son los beneficios fiscales de transmitir una vivienda habitual?

Uno de los aspectos más importantes de contar con una vivienda habitual, a nivel fiscal, es la deducción del 15% en el IRPF. Aunque esta medida fue suprimida el 1 de enero de 2013, se estableció "un régimen transitorio que permite continuar aplicando esta deducción a todos aquellos contribuyentes que hubieran adquirido su vivienda habitual o entregado cantidades a cuenta de su construcción con anterioridad a dicha fecha", explica BBVA.

Por lo tanto, en estos casos "se podrá deducir de la cuota del IRPF el 15% de las cantidades destinadas al pago del préstano (principal + intereses) utilizado para su adquisició", prosigue la entidad bancaria. Eso sí, "la base de la deducción no puede superar los 9.040 euros por declarante".

Además, la transmisión de la vivienda habitual también implica determinados beneficios fiscales, siempre que se genere una ganancia patrimonial al respecto. Es decir, cuando la residencia se transmite por un valor superior al que fue adquirida. En este caso, podría quedar exenta si la persona que vende reinvierte el dinero en otra vivienda habitual o tiene más de 65 años.