El pasado mes de julio fue el más cálido en España desde que hay registros

Julio de 2022 ha batido el récord de 2015 y es ahora el mes más cálido jamás registrado en España, con una temperatura media (de 26,6º C) superior a la de cualquier mes desde que se comenzaron a estudiar estos datos en 1961, según ha avanzado este lunes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La ola de calor causada en julio por la presencia de un anticiclón atlántico, que desplazó una masa de aire africano muy cálida sobre la península Ibérica y Baleares, parece la culpable de las temperaturas extremadamente altas en casi todo el país que elevaron la media de julio, mientras que en Canarias se produjeron dos olas de calor.

Esa ola, que afectó a la península y a Baleares entre los días 9 y 26 de julio, fue "la más importante desde que hay registros, pues se trató de la más intensa, la más extensa y la segunda más larga de la serie" después de la sufrida en 2015 (veintiséis días), ha asegurado la Aemet.

Fue además la más extensa junto con la de agosto de 2012, al afectar a cuarenta provincias, y la más intensa pues la anomalía térmica fue de 4,8º C, "superando con mucho" a la ola de calor de agosto del año pasado, que hasta ahora había sido la de mayor intensidad.

Así, la media de julio de 2022 fue incluso mayor (0,2º C superior) que la de julio de 2015, que hasta ahora era el mes más cálido en España desde que empezó la serie hace 61 años.

Las anomalías térmicas del pasado mes fueron de hasta 5º C sobre la temperatura normal en puntos de Galicia, centro y sur de Castilla y León, Comunidad de Madrid, Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha y en el interior de Andalucía y Pirineos, donde por lo general la anomalía llegó a los 4º C salvo esos puntos concretos.

Las temperaturas máximas diarias quedaron en promedio 3,3° C por encima del valor normal, mientras que las mínimas se situaron 2,2° C por encima de la media, "resultando una oscilación térmica diaria 1,1° C superior a la normal del mes", ha explicado la Aemet.

Un mes "muy seco"

Por otro lado, julio de 2022 ha sido el noveno mes de julio más seco desde que hay datos y el más seco de los últimos quince años, con una precipitación media sobre la España peninsular de 8,6 milímetros, que representa el 49% del valor normal del mes en el período 1981-2010.

Ha sido además el tercero menos lluvioso del siglo XXI, por detrás de los meses de julio de 2005 y 2007. En Canarias, sin embargo, se ha tratado del tercer mes de julio más húmedo del siglo XXI.