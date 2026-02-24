PETA reclama el traslado de Punch, el mono viral de Japón, afirmando que sufre un trauma

La organización internacional de defensa animal PETA ha exigido este martes el traslado del macaco japonés Punch a un santuario apropiado, tras considerar que el pequeño primate sufre las consecuencias del cautiverio y la soledad en el zoológico municipal de Ichikawa. El animal, de apenas siete meses de edad, se hizo viral en redes sociales por las imágenes en las que aparece abrazado a un peluche de orangután que utiliza como sustituto materno.

Jason Baker, presidente de PETA Asia, manifestó que "Punch debería crecer en un grupo familiar unido, aprendiendo habilidades sociales vitales y explorando un hábitat natural rico, y no buscando el consuelo de un juguete en un pozo de cemento". La oenegé urgió a las autoridades del zoológico a "hacer lo correcto" y permitir que el macaco sea reubicado en un santuario reputado donde pueda desarrollarse adecuadamente junto a otros individuos de su especie.

El trauma detrás de la viralidad

Desde la organización animalista sostienen que "lo que algunos llaman adorable es en realidad un vistazo al trauma de un primate joven y muy sociable que lidia con el aislamiento y la pérdida". Baker estableció paralelismos con otros casos similares de animales que alcanzaron notoriedad en internet, como el de la hipopótama tailandesa Moo Deng, para ilustrar cómo la fama digital es efímera pero sus consecuencias permanentes para los animales.

Cría en cautividad tras el rechazo materno

El pequeño macaco nació el pasado mes de julio en el zoológico de Ichikawa, pero fue rechazado por su madre inmediatamente después del parto. Desde entonces, el personal del centro se ha encargado de su crianza artificial y le proporcionó un peluche que el animal ha adoptado como figura de apego. Este vínculo especial con el juguete lo ha convertido en una de las principales atracciones de la instalación japonesa.

Polémica por episodio de intimidación

El zoológico se vio envuelto hace unos días en una controversia después de que circularan vídeos en la red social X mostrando a Punch siendo agredido con violencia por otro macaco del recinto. La dirección del centro emitió un comunicado el viernes pasado en el que explicaba que el incidente fue un hecho puntual ocurrido cuando el pequeño intentó interactuar con otra cría del grupo y una hembra adulta, presumiblemente la madre del otro ejemplar, lo reprendió de forma enérgica, calificándolo como parte del proceso normal de socialización de la especie.

PETA argumenta que los zoológicos alimentan un círculo vicioso al criar y exhibir crías de animales para aumentar la venta de entradas, mientras que los animales pagan el precio de esta explotación durante toda su vida.