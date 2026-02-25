Piqué coloca una polémica pancarta en la Gran Vía de Madrid: "No somos tan cono-cidos"

El exfutbolista del FC Barcelona y propietario y fundador de la Kings League, Gerard Piqué, ha vuelto a generar controversia con una acción publicitaria de la Kings League. Una pancarta colocada en plena Gran Vía de Madrid anuncia el regreso de la competición este domingo 1 de marzo con un mensaje que ha despertado numerosas reacciones: "No somos tan cono-cidos... pero lo seremos". La frase hace referencia directa a las declaraciones que el exfutbolista azulgrana realizó en 2015 sobre Álvaro Arbeloa, actual entrenador del Real Madrid, reavivando una antigua polémica entre ambos.

La imagen de la pancarta se difundió rápidamente a través de las redes sociales oficiales de Kings League con el mensaje "Buenos días, Madrid", generando todo tipo de comentarios entre aficionados y usuarios. El propio Piqué compartió el momento en que enseñó el diseño publicitario a Iker Casillas, quien no pudo contener la risa ante la provocación. "¡Cómo te gusta enredar!", le dijo el exguardameta del Real Madrid al empresario catalán durante la conversación que ambos mantuvieron.

El origen de la frase "cono-cido" y la polémica con Arbeloa

La pancarta publicitaria recupera unas declaraciones que Gerard Piqué realizó en 2015 sobre Álvaro Arbeloa, en plena época de máxima rivalidad entre Barcelona y Real Madrid. "Arbeloa se autoproclama amigo mío pero sólo es un conocido, cono... cido", afirmó entonces el defensa catalán, utilizando un juego de palabras que se convirtió en viral y generó polémica en el panorama futbolístico español. La tensión entre ambos futbolistas venía de tiempo atrás, alimentada por las declaraciones cruzadas durante los intensos Clásicos de aquella época.

Previamente, Arbeloa había lanzado su propia pulla contra Piqué al declarar que "a Piqué algún día lo veré en el club de la comedia hablando sobre el Madrid". Estas palabras, pronunciadas en un contexto de máxima rivalidad deportiva, provocaron la respuesta del entonces jugador barcelonista con la célebre frase del "cono-cido". Poco después de aquel episodio, Piqué trató de rebajar la tensión afirmando: "No tengo nada más que decir, sólo que Arbeloa era un conocido y cada uno interpretó lo que quería. Fui muy claro y no tengo que decir nada más de esto".

La estrategia publicitaria de Kings League en Madrid

La elección de Madrid para esta campaña publicitaria no es casual. Kings League busca expandir su presencia en la capital española, territorio tradicionalmente vinculado al Real Madrid y donde la competición creada por Piqué necesita ganar visibilidad. El mensaje provocador sirve un doble propósito: por un lado, genera conversación y viralidad en redes sociales; por otro, refuerza la personalidad transgresora y desenfadada que caracteriza a la Kings League desde sus inicios.

Gerard Piqué explicó a Iker Casillas que había recibido la propuesta de la pancarta ese mismo día para su aprobación. "Te lo juro me lo han pasado hoy para aprobarla. La he aprobado, pero no tenía ni idea", apuntó el exjugador del Barcelona en referencia al lugar exacto donde se instalaría el cartel. La ubicación elegida, una de las arterias más transitadas y emblemáticas de la capital española, garantiza máxima visibilidad para el anuncio del inicio de la nueva temporada de Kings League, previsto para el 1 de marzo.

La competición de fútbol 7 creada por Gerard Piqué y el streamer Ibai Llanos ha conseguido consolidarse como un fenómeno mediático que combina deporte, entretenimiento y presencia digital. Con presidentes de equipos que incluyen streamers, creadores de contenido y exfutbolistas, Kings League ha revolucionado el concepto tradicional de competición deportiva, adaptándose a los nuevos consumos de la audiencia joven y conectada digitalmente.

¿Cuándo vuelve Kings League y qué novedades presenta?

La nueva temporada de Kings League arrancará el próximo 1 de marzo, según anuncia la polémica pancarta de la Gran Vía madrileña. La competición regresa después del parón con novedades en su formato y en la composición de algunos equipos. Los organizadores han adelantado que habrá sorpresas tanto en las reglas del juego como en la incorporación de nuevos rostros conocidos a los diferentes equipos participantes.

Kings League ha conseguido mantener el interés del público durante los meses sin competición mediante acciones promocionales y anuncios graduales de las novedades que presentará la nueva edición. La estrategia de marketing, que incluye provocaciones como la de Madrid, busca generar expectación y conversación en redes sociales para asegurar una audiencia elevada desde la primera jornada. El éxito de audiencia de las temporadas anteriores ha convertido a la competición en uno de los fenómenos deportivos digitales más relevantes del panorama español actual.

¿Qué es Kings League?

Kings League es una competición de fútbol 7 fundada por Gerard Piqué y el streamer Ibai Llanos que comenzó su andadura en enero de 2023. El formato combina elementos del fútbol tradicional con innovaciones propias del mundo del entretenimiento digital, incluyendo reglas especiales, cartas de poder durante los partidos y una presentación orientada al streaming y las redes sociales. Los equipos están presididos por personalidades del mundo digital, del deporte y del entretenimiento.

La competición se retransmite principalmente a través de plataformas como Twitch y YouTube, alcanzando millones de espectadores en cada jornada. Su éxito en España ha propiciado la expansión internacional del formato, con ligas creadas en diversos países de América Latina y Europa. El modelo de negocio combina patrocinios, derechos audiovisuales y merchandising, aprovechando la capacidad de prescripción de los presidentes y participantes en redes sociales.