La población residente creció en 2024 en todas las comunidades excepto Extremadura

La población residente en España a 1 de enero de 2025 creció en todas las comunidades, excepto en Extremadura, respecto a un año antes, y lo hizo especialmente en las localidades de la costa mediterránea de Torrevieja (Alicante), Gandía (Valencia) y Benidorm (Valencia).

Según el Censo Anual de Población publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población residente en España a 1 de enero de 2025 se situó en 49.128.297 habitantes, 508.602 personas más que en la misma fecha de 2024 (un 1% más), un dato ya superado por la Estadística Continua de Población del INE que eleva esa cifra a 49.442.844 habitantes a 1 de octubre de 2025.

De los 49,1 millones de habitantes recogidos en el censo, 42,2 millones tenían nacionalidad española (el 85,9%) y 6,9 millones extranjera (el 14,1%), un 6,3% más que el año anterior.

Los mayores aumentos de extranjeros durante 2024 se dieron entre los ciudadanos de Colombia (98.057 más), Venezuela (52.555) y Marruecos (48.306); por contra, los descensos se registraron entre los de Rumanía (11.193), Ucrania (7.907) y el Reino Unido (5.940).

Los extranjeros más numerosos fueron los marroquíes (968.999), los colombianos (676.534) y los rumanos (609.270).

En términos relativos, y entre las nacionalidades con mayor número de extranjeros, los mayores incrementos se registraron entre los peruanos (18,6%), colombianos (17%) y venezolanos (16,2%), mientras que los principales descensos se dieron entre los ciudadanos de Ucrania (bajaron el 3,8%), Bulgaria (2,9%) y el Reino Unido (2,2%).

La población creció más en ciudades de costa

Torrevieja (con el 4,9%), Gandía (3,6%) y Benidorm (3,5%) fueron las ciudades con mayor crecimiento poblacional el pasado año, mientras que los mayores descensos se dieron en Cádiz (bajó el 1%), Fuengirola (Málaga, -0,9%) y Talavera de la Reina (Toledo, -0,9%).

En 4.298 de los 8.132 municipios existentes a 1 de enero de 2025 (el 53,9% del total) la población aumentó o se mantuvo durante el pasado año.

Durante 2024 la población aumentó en todas las comunidades autónomas, excepto en Extremadura, y los mayores incrementos se produjeron en Cataluña (111.895 personas más), Comunidad Valenciana (105.897) y Comunidad de Madrid (104.618).

En términos relativos, los mayores aumentos se dieron en la Comunidad Valenciana (2%) y en la Comunidad de Madrid y Baleares (1,5% en ambas).

Por provincias, el número de habitantes se incrementó en todas excepto en seis. Las que más crecieron fueron Castellón, Alicante y Guadalajara (un 2% en las tres); por contra, los mayores descensos se registraron en Zamora (0,4%), Córdoba y Jaén (0,1% en ambas).

Cuatro de cada diez viven en su localidad de nacimiento

Atendiendo al lugar de nacimiento, el 42,8% de la población residía a 1 de enero de 2025 en el mismo municipio en el que nació y el 21,6% en otro municipio de la misma provincia.

Por su parte, el porcentaje de personas nacidas en el extranjero alcanzó el 19,3% (en la misma fecha de 2024 era del 18,2%).

Entre los nacidos en el extranjero, el 12,3% (más de un millón de habitantes) lo hizo en Marruecos, el 10,3% en Colombia y el 7,3% en Venezuela.

Por edad, sólo descienden los menores

El censo registra el aumento del 2,52% de la población de más de 64 años en términos relativos (de 9.928.368 a 10.178.625), el 1,13% de los que tienen entre 16 a 64 años (de 31.716.737 a 32.074.770) y se reducen los menores de 16 años el 1,43% (de 6.974.590 a 6.874.902).

El peso relativo de la población mayor de 64 años fue del 20,7%, lo que se tradujo en que la tasa de dependencia de los mayores de 64 años (relación entre la población mayor de 64 años y la de 16 a 64 años) se situó en 0,32, según explica el INE.

La estadística indica además que a 1 de enero de 2024 el 34,9% de la población de España era soltera, el 45,8% casada, el 7,8% divorciada o separada y el 7% viuda.

Por sexo hay una gran diferencia entre la población viuda, donde el 83% corresponde a mujeres, diferencia que se aprecia en todos los grupos de edad.

En las edades entre 16 y 34 años, el estado civil más frecuente fue soltero (80,4%), mientras que a partir de los 35 años era casado. En la franja de edad de 55 a 74 años, las personas casadas representaron el 65,6%.