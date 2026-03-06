La Policía Nacional reabre el debate: ¿cuál es la forma correcta de circular en rotondas?

La circulación en rotondas o glorietas lleva años siendo uno de los temas que más dudas genera entre los conductores españoles. Aunque forman parte del paisaje habitual de las carreteras y ciudades, cómo utilizarlas correctamente sigue siendo motivo de debate: si es mejor circular siempre por el carril exterior, cuándo se deben usar los interiores o desde qué carril se puede abandonar la glorieta. Estas discusiones se repiten con frecuencia tanto en autoescuelas como en conversaciones entre conductores, e incluso en redes sociales.

El debate ha vuelto a cobrar protagonismo después de que la Policía Nacional publicara recientemente en X una explicación gráfica sobre cómo se debe circular correctamente en una rotonda. La publicación incluye un dibujo ilustrativo con varios vehículos que ejemplifican maniobras correctas e incorrectas dentro de una glorieta, con el objetivo de aclarar dudas frecuentes.

Maniobras incorrectas dentro de la rotonda

En el gráfico se identifican tres vehículos que realizan trayectorias erróneas, algunas de ellas muy habituales en la conducción diaria.

Coche C: abandona la glorieta desde uno de los carriles interiores , una maniobra incorrecta porque corta la trayectoria de los vehículos que circulan por el carril exterior , lo que puede provocar un accidente .

abandona la glorieta , una maniobra incorrecta porque , lo que puede . Coche D: realiza una de las trayectorias incorrectas más comunes . El conductor atraviesa la rotonda prácticamente en línea recta , cruzando carriles y cortando el paso a otros vehículos , generando una clara situación de riesgo .

realiza . El conductor , cruzando carriles y , generando una clara . Coche E: la trayectoria elegida podría ser coherente para efectuar un cambio de sentido, pero el conductor no realiza los cambios de carril necesarios. Antes de abandonar la glorieta debería haberse situado previamente en el carril exterior, algo que no hace.

Maniobras correctas

En el mismo esquema también aparecen dos ejemplos de conducción correcta dentro de la glorieta.

Coche A: su actuación es correcta en ambas situaciones representadas. Circula por el carril exterior y señaliza adecuadamente la salida , lo que permite al resto de conductores anticipar la maniobra.

su actuación es correcta en ambas situaciones representadas. , lo que permite al resto de conductores anticipar la maniobra. Coche B: el conductor utiliza uno de los carriles interiores para circular por la glorieta, algo permitido. Sin embargo, antes de abandonar la rotonda se incorpora al carril exterior con la debida antelación, realizando así una trayectoria correcta y segura.

Debate entre los conductores

La publicación de la Policía no ha pasado desapercibida y ha generado numerosas respuestas, reabriendo el debate entre usuarios sobre cuál es realmente la forma correcta de circular en rotondas. Algunos conductores señalan diferencias entre lo que se enseña y lo que se aplica en la práctica. “En las autoescuelas les enseñan a hacerlas siempre por el carril de fuera”, comenta un usuario.

Otros plantean dudas sobre situaciones concretas: “Cuando sales de la rotonda, si la vía a la que accedes tiene dos carriles, ¿por qué solo puedes entrar en esa vía por el carril de la derecha?”, pregunta otro. También hay quienes se cuestionan cómo deben hacerse las salidas cuando hay varios carriles disponibles: “Mi pregunta es la siguiente: si vas por el carril de fuera dentro de la glorieta, ¿puedes salir por cualquiera de los dos carriles o solo por el de la derecha?”.

El intercambio de comentarios refleja que, pese a ser una infraestructura diseñada para mejorar la fluidez del tráfico y reducir accidentes, las rotondas siguen generando dudas entre los conductores, especialmente en lo que respecta al uso de carriles y la forma correcta de abandonarlas.