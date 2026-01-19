La prensa italiana recoge el accidente de Iryo, sello del país: "¿Cómo ha podido pasar si es una línea recta?"

El grave accidente ferroviario registrado este domingo en Adamuz (Córdoba) ha cruzado las fronteras, con la prensa internacional haciéndose eco de la noticia. La conmoción ha sido especialmente fuerte en Italia, país de origen de Iryo, el operador privado cuyo tren ocupó la vía por la que circulaba el Alvia. "¿Cómo ha podido pasar si es una línea recta?", se plantea el medio italiano Corriere della Sera ante la incredulidad que, desde primeras horas del día, suscita el siniestro. Por el momento, hay al menos 39 víctimas mortales y las causas todavía se desconocen.

Aunque esta compañía no opera en toda España, se trata de la segunda a nivel nacional por volumen de trenes, frecuencias y viajeros. Así, según los últimos datos disponibles de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), relativos al tercer trimestre de 2025, Iryo cubre un 22,1% de la cuota de mercado en el corredor donde se ha producido el accidente, solo por detrás de Renfe (50,2%, AVE; 12,6%, AVLO). En esta ocasión, era el tren 6189 el que recorría la línea Málaga - Madrid Puerta de Atocha; y, de acuerdo con el comunicado emitido por la delegación española de la empresa, había sido revisado solo cuatro días antes, el 15 de enero.

La prensa italiana reacciona al accidente de Adamuz

Portada del periódico italiano 'Corriere della Sera' / Corriere della Serra

Si bien es verdad que un 51% de las acciones de Iryo pertenecen a Trenitalia, empresa italiana; la aerolínea de Valencia Air Nostrum cuenta con un 25% de las participaciones, mientras que el 24% del accionario restante le pertenece a la empresa española de infraestructuras Globalvia. Así, una gran parte de la prensa del país transalpino ha puesto el foco en la compañía ferroviaria. "Accidente de tren en España, uno de los trenes implicados es un Frecciarossa 1000", recoge uno de los titulares de la La Stampa, periódico italiano fundado en Turín en 1867.

De esta forma, el citado medio se refiere al modelo del convoy, un ETR-1000, "similar a los que circulan por la línea de alta velocidad italiana y perteneciente a Iryo, el principal operador privado español, propiedad en un 51% de FS internacional, que conecta Madrid, Barcelona, Sevilla y Málaga con 65 viajes diarios" desde sus inicios en 2022. Sobre esto mismo informa también La Repubblica, en un artículo donde señala que "el grupo (FS Internacional) expresa sus condolencias por las víctimas y su cercanía a las familias de los afectados".

"¿Cómo ha podido pasar, si es una línea recta?"

Por su parte, Corriere della Sera hace referencia a la salida apresurada de los vagones volcados y a las "decenas de vehículos de emergencias en el lugar", mientras se plantea "¿cómo ha podido pasar, si es una línea recta?". En ese mismo artículo, con el que arrancaba la jornada, analiza la hipótesis de "un cruce roto". No obstante, aún es pronto para conocer la causa exacta del accidente, tal y como ha señalado el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, que insta a la "paciencia" para evitar la especulación en la medida de lo posible.

Testimonios de los viajeros afectados, teorías y preguntas al aire son algunos de los titulares que, a lo largo de la mañana, se han convertido en la cobertura informativa sobre el accidente. "Italia está investigando qué falló en el diagnóstico de las vías; y se ha creado un grupo de trabajo de ingenieros y técnicos especializados. No es ningún secreto que Iryo es una marca controlada por Ferrovie dello Stato International y, por lo tanto, la filial también está bajo escrutinio. Claramente algo salió mal", publica el periódico.