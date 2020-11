¿Es eficaz realmente tu mascarilla? Con el truco del encendedor puedes comprobarlo

Al margen de la polémica por el precio, se multiplican cada día los tipos de mascarillas que nos ofrecen en el mercado para protegernos del coronavirus. Sin embargo, no todas ofrecen el mismo grado de seguridad. Para comprobar su eficacia puedes recurrir a algunos trucos; uno de los más sencillos es el del encendedor. Es muy fácil: enciende un mechero a un palmo de distancia de la mascarilla y sopla... Si se apaga la llama, el aire se filtra y es como si no tuvieras ninguna protección; Si no se apaga, no se filtra el aire y estás blindado ante el Covid-19.

Este truco lo ha llevado a cabo Vince Limbaring a través de un vídeo de TikTok que se ha hecho viral. En el vídeo, el chico primero sopla el mechero sin utilizar ningún tipo de material, por lo que la mecha se apaga. Después se cubre la boca con una toalla y vuelve a soplar, apagando de nuevo la mecha, por lo que se puede ver que esa tela no protege.

Finalmente, utiliza distintas mascarillas que se venden: casera sin filtro, higiénica, quirúrgica, 3M Vflex N95 y de tela con filtro. En el vídeo podemos comprobar que todas protegen porque ninguna filtra el aire, excepto las mascarilla casera de tela, con la cual sí consigue apagar la llama del mechero y por lo tanto, no protege.

No podemos olvidar que estas mascarillas están destinadas a proteger a los demás, ya que las que nos protegen a nosotros mismos serían las FFP2 y FFP3, las cuales el gobierno recomienda especialmente a los sanitarios.

Eficacia del experimento

Mediante este improvisado experimento, podemos saber si la mascarilla cumple su función: que el aire que exhalamos no llegue a los demás. No obstante, el aire puede salir ligeramente por los extremos de ella, por lo que esto también nos puede ayudar a comprobar si esa mascarilla es de nuestra talla o es válida para nuestro tipo de rostro, ya que podemos llevarla mejor o peor adaptada a nuestra cara.

La mascarilla con la que sea más difícil apagar el mechero, será la más eficaz y la mejor adaptada a la forma de nuestro rostro.