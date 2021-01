Así nos protegen del coronavirus las principales vacunas desarrolladas

Viendo los datos de esta tercera ola y la llegada de una posible cuarta, la crisis sanitaria provocada por el coronavirus está haciendo que las personas se aferren al único hilo de esperanza que parece quedar: las vacunas. Unos antídotos que se han hecho a contrarreloj gracias a las grandes compañías farmacéuticas y especialistas de todo el mundo. Ya son varias las que tienen el permiso europeo y que se están aplicando desde hace varias semanas a la población. Otras, están en su recta final y se sumarán a la lucha contra la pandemia.

La sociedad está a la expectativa de cómo será el resultado de estas vacunas, si serán efectivas o no. Además, es tanta la la cantidad de información sanitaria que muchos no se aclaran entre tanta característica. Las vacunas no podrán elegirse. Es decir, cuando se acuda a los centros sanitarios a suministrarse la dosis, las personas no podrán seleccionar a su antojo. Por ello, es fundamental saber las peculiaridades de cada una y cómo actúan.

Vacunas contra el coronavirus

El medio de comunicación CNN ha llevado a cabo un listado con las vacunas que ya se encuentran activas y las que pronto lo estarán. En su estudio y desarrollo, ha especificado las propiedades de cada una de ellas y cómo protegen de cara al virus:

Pfizer/BioNTech

Pfizer y su socio con sede en Alemania BioNTech han creado una vacuna que utiliza ARN mensajero o ARNm. Está elaborada para dar una respuesta rápida y eficaz y está basada en el estudio de la secuencia genética del virus.

Si nos adentramos en aspectos más técnicos, el antídoto de Pfizer utiliza un pequeño fragmento de material genético que codifica un fragmento de la proteína de pico. El ARN mensajero es una sola hebra del código genético que las células pueden percibir y utilizar para producir una proteína. Esta relación con el sistema inmunológico hace que este esté preparado para cuando ocurra una infección real.

Las condiciones de frío en las que debe mantenerse esta vacuna se deben al ARN que es muy frágil y puede derretirse. Por ello, necesita temperaturas extremas, de -75 grados, para ser efectiva.

Los ensayos clínicos mostraron que la vacuna de Pfizer es 95% efectiva para prevenir infecciones sintomáticas.

Moderna

La vacuna de Moderna es otra de las que se basa en el ARNm. Esta vacuna se introduce en las células musculares y células del sistema inmunológico cercanas, y les indica que produzcan trozos de proteína de pico para combatir al virus.

La diferencia con la anterior es las condiciones para su transporte. Moderna ha creado una formulación diferente para las nanopartículas de lípidos. Es decir, la vacuna puede ser efectiva y mantenerse durante 30 días entre 2 grados y 8 grados, la temperatura de un frigorífico del hogar.

Los diversos ensayos clínicos arrojaron un 94% de efectividad en la prevención de infecciones sintomáticas y en todas las demás, hasta en las asintomáticas, según la compañía.

Janssen Pharmaceuticals, Johnson & Johnson

A diferencia de las anteriores, es una vacuna de vector recombinante. Utiliza una modificación genética del adenovirus 26, que puede provocar un resfriado común y juega con el aspecto genético para producir la proteína de pico.

Este antídoto ya se utilizó anteriormente en vacunas como las destinadas a enfermedades como el ébola. Entre sus especificaciones técnicas debemos saber que su aplicación es de una sola dosis y ha generado anticuerpos, en voluntarios de 18 a 55 años y 65 o más, en las fases 1-2 en las que está inmersa. Además, no ha generado efectos secundarios severos.

La farmacéutica no descarta llevar a cabo la implantación de dos dosis por si fuera más efectivo de cara a combatir el virus.

AstraZeneca

Se ha denominado vacuna vectorial y se ha llevado a cabo gracias a los avances del equipo de la Universidad británica de Oxford. También utilizado un virus del resfriado para portar la proteína pico hasta las células. Uno de los aspectos más curiosos es que esta vacuna está pensada para que las personas generen sus propias defensas con el tiempo.

Es un antídoto más económico que se ha elaborado de esta manera para que las dosis puedan llegar a bajo coste a países de todo el mundo. Entre sus especificaciones técnicas se encuentran que esta vacuna puede estar almacenada durante seis meses a temperaturas de refrigeración normales.

Aunque los datos han sido un poco confusos, AstraZeneca podría tener una efectividad del 70%.

Novavax

La empresa de biotecnología con sede en Maryland se especializa en vacunas de "subunidades de proteínas". Su método de actuación radica en la utilización de nanopartículas que se recubren de la proteína pico. Este proceso está probado ya en el mercado con un antídoto que se elaboró para combatir la Hepatitis B en recién nacidos.

Sanofi y GlaxoSmithKline

Otra de subunidad de proteínas que utiliza baculovirus para producir pequeños trozos de proteína de pico. Se encuentra en los ensayos 1-2 que han mostrado que las personas crean unos anticuerpos similares a las personas que ya han pasado el coronavirus. Eso sí, la respuesta fue en pacientes jóvenes y no en adultos. Están a la espera de más pruebas en febrero.

Sinovac y Sinopharm

Es de origen chino. Su manera de actuar es a través de un virus inactivo. Se cultivan lotes completos de coronavirus, se «matan» y luego se convierten en vacunas.

Sputnik V

Con vector adenoviral. Es la vacuna rusa de la que hemos oído hablar en todos los informativos. Actúa utilizando dos virus del resfriado común para transportar el material genético de la proteína de pico al cuerpo.